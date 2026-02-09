Rocío Muñoz Morales parla d’amore e fragilità: “Dai 23 ai 37 anni ho visto un solo uomo”





Ospite della puntata di Domenica In dell’8 febbraio, Rocìo Munoz Morales ha condiviso la sua storia nel salotto di Mara Venier, parlando del suo arrivo in Italia e della decisione di costruire la sua vita nel nostro paese. Durante l’intervista, si è anche soffermata sul suo futuro e sulla separazione da Raoul Bova, avvenuta nell’estate scorsa.





La carriera di Rocìo in Italia è iniziata giovanissima, con il suo primo ruolo sul set di “Immaturi”. Ha descritto quell’esperienza come “molto bella” e una grande opportunità, anche se inizialmente non si aspettava di rimanere nel paese. Tuttavia, il destino le ha riservato nuove occasioni: “Dopo il film sono arrivati i primi lavori, era ottobre 2013 e in Spagna era un periodo difficile dal punto di vista economico, molti ragazzi andavano via e quindi ho deciso di provare in Italia.”

Col passare del tempo, Rocìo ha costruito una carriera solida, arrivando anche a co-condurre il Festival di Sanremo. Riguardando quei momenti, ha riconosciuto di essere maturata: “Adesso ho meno paura della vita, del giudizio, sono un po’ più risolta rispetto a 11 anni fa. All’epoca ero anche un po’ più incosciente; per affrontare quel Sanremo mi è servito. Oggi mi sento con uno zaino alle spalle, pieno di responsabilità.”

Un tema delicato affrontato durante l’intervista è stato il rapporto con suo padre, che nel 2022 si è ammalato. Rocìo ha descritto il loro legame come complesso, caratterizzato da alti e bassi: “Ho avuto un rapporto pieno di contrasti con mio padre. Era un uomo molto severo, poco affettuoso, ma c’è sempre stato nei momenti di difficoltà. Mi ha trasmesso l’amore per l’arte.” Ricordando il suo papà, ha detto: “Mi è mancato moltissimo abbracciarlo. Vorrei poter fare una magia e abbracciarlo per dieci secondi. Credo che lui sarebbe stato orgoglioso di come ho affrontato le cose.”

Tornando al presente, Mara Venier ha chiesto a Rocìo cosa si aspetta dal futuro. La risposta è stata chiara: “La prima parola che viene in mente è serenità. Adesso per me ha un grandissimo valore, l’ho acquistata e per me è molto importante.” La conduttrice ha poi accennato alla possibilità che nella vita di Rocìo possa esserci un nuovo compagno, a cui l’attrice ha risposto anche sui gossip riguardanti le sue frequentazioni: “Io da 23 anni a 37 ho visto sempre lo stesso. A 23 anni ho smesso di vedere uomini, ho conosciuto il padre delle mie figlie. A 37 anni mi ritrovavo a dover flirtare e conoscere altri uomini, sono inciampata.”

Rocìo ha parlato anche della separazione da Raoul Bova, evidenziando le difficoltà e la necessità di proteggere le sue figlie dall’enorme interesse mediatico. Ha dichiarato: “Non ho mai amato parlare in generale. Ho sempre tentato di concentrarmi sul mio lavoro e ho cercato di scegliere le occasioni in cui parlare. Il mio privato è una cosa mia, ho fatto di tutto per tenerla per me.” Ha aggiunto che in momenti critici ha dovuto usare tutte le sue energie per tutelare le sue bambine: “Le mie figlie sono il mio tutto. Ritrovarmi mamma di due bambine, da separata, è una grandissima responsabilità, ma paragonato all’amore che mi danno, alla forza, alla serenità, mi sono ritrovata in una situazione che non mi piace.”



