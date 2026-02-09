Patrizia De Blanck è morta all’età di 85 anni; la figlia Giada annuncia la sua scomparsa con un commovente messaggio su Instagram





È con grande tristezza che si annuncia la morte di Patrizia De Blanck, avvenuta all’età di 85 anni. La nota soubrette, conosciuta come la “soubrette dal sangue blu”, ha lasciato questo mondo lottando contro una malattia silenziosa. La notizia è stata comunicata dalla figlia, Giada De Blanck, attraverso un post su Instagram, in cui esprime il suo dolore e ricorda la madre come una figura iconica che ha segnato un’epoca.





“Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck,” ha scritto Giada. “Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore.” Questo messaggio ha colto di sorpresa molti, rivelando la profondità del legame tra madre e figlia.

Giada ha continuato a descrivere il loro rapporto, evidenziando quanto fosse importante per lei. “Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare,” ha detto. “Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto. Avevamo un rapporto stupendo: era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita.” Ha anche espresso il suo impegno nel prendersi cura della madre, dicendo: “Ho dedicato la mia vita a lei con amore, cura, determinazione e dedizione e tante volte siamo riuscite a vincere insieme e spesso sono riuscita a salvarla… Questa volta, nonostante abbia fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato.”

Giada De Blanck ha scelto di mantenere un profilo basso durante questo difficile periodo, sottolineando l’importanza della privacy. “Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due, proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti,” ha rivelato. “Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n’è andata una parte di me. Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci.”

Patrizia De Blanck è nata a Roma il 9 novembre 1940 ed era l’ultima discendente di una storica famiglia veneziana. La sua vita è stata segnata da eventi significativi, tra cui l’esilio della sua famiglia da Cuba a causa della rivoluzione comunista. Questo passato ha influenzato profondamente la sua identità e la sua carriera.

La carriera di Patrizia nel mondo dello spettacolo è iniziata precocemente. A soli 18 anni, nel 1958, è diventata una delle vallette del programma televisivo “Il Musichiere”, condotto da Mario Riva. Dopo un lungo periodo lontana dalla televisione, nel 2002 è tornata come ospite fissa in “Chiambretti c’è” su Rai 2, e l’anno successivo ha partecipato a “Domenica In” con Paolo Bonolis.

Negli anni successivi, Patrizia ha continuato a essere una presenza amata nel panorama televisivo italiano, partecipando a vari programmi e reality show, tra cui “Il ristorante” nel 2005 e “L’isola dei famosi” nel 2008, dove è stata eliminata in semifinale. Nel 2011, ha recitato nel cinepanettone “Vacanze di Natale a Cortina” insieme a sua figlia Giada.

La sua carriera ha proseguito con apparizioni come opinionista in programmi condotti da Barbara D’Urso e, infine, nel 2020, ha partecipato come concorrente al “Grande Fratello VIP”, dove è stata eliminata nella puntata del 23 novembre.



