Valentino Rossi svela il retroscena su Mattarella: “Tutto in segreto, hai a che fare con una certa aura”





L’incontro tra Valentino Rossi e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina ha catturato l’attenzione del pubblico. La trovata di far apparire Mattarella su un tram guidato dal celebre motociclista, sebbene registrata in anticipo all’interno dello stadio Meazza, ha creato un momento di grande calore e empatia, evidenziando il legame tra il Capo dello Stato e uno dei più amati campioni dello sport italiano.





Rossi ha condiviso i dettagli di questa esperienza unica, rivelando come sia stata concepita in gran segreto. “Mi hanno contattato gli organizzatori tempo fa, spiegandomi di cosa si sarebbe trattato e mi è sembrata subito una grande idea”, ha dichiarato il 46enne marchigiano. La possibilità di trascorrere anche solo pochi minuti con Mattarella lo ha entusiasmato, descrivendo l’occasione come “un momento bellissimo”. Durante il loro incontro, Rossi ha notato che il Presidente era in “grande forma”.

Il video è stato girato il 2 febbraio, e Rossi ha spiegato che tutto è stato organizzato con la massima riservatezza. “Era importante che non si sapesse nulla prima della messa in onda”, ha affermato, aggiungendo che in alcune parti erano state utilizzate controfigure prima dell’arrivo dei protagonisti. “Mi sono presentato per tempo, ho indossato l’uniforme da tramviere, con tanto di cappello. Poco dopo è arrivato il Presidente, preceduto e seguito dalla sua scorta”, ha raccontato. La scena iniziale ha visto Mattarella raccogliere un peluche perso da alcune bambine sul tram, prima di passare al loro incontro.

Rossi ha sottolineato l’importanza di quel momento, affermando che, nonostante i suoi numerosi successi sportivi, incontrare il Capo dello Stato lo ha profondamente toccato. “Ero davvero emozionato, perché Mattarella per me è un simbolo, una persona che emana positività, rispettata e amata da tutti”, ha dichiarato. L’incontro con il Presidente, descritto come “un signore anziano, saggio e illustre”, ha creato un’atmosfera speciale, che Rossi ha descritto come un’esperienza che porterà con sé per sempre.

La scena è stata girata una sola volta, e Rossi ha definito quei pochi minuti come “intensi e memorabili”. Il momento in cui Mattarella si è avvicinato per stringergli la mano e ringraziarlo per averlo trasportato fino a San Siro è stato particolarmente significativo per il motociclista. “Quell’immagine di noi due, in piedi, sulla porta, per me è forte”, ha aggiunto, esprimendo il suo orgoglio nel rappresentare l’Italia attraverso questo gesto.

Il video ha generato un forte impatto emotivo, non solo per il pubblico presente, ma anche per coloro che hanno assistito all’evento tramite i media. La combinazione tra la figura di Mattarella e quella di Rossi ha creato un messaggio di unità e positività, riflettendo i valori dello sport e della cultura italiana.



