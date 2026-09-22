“Basta, lascio la Casa”. GF Vip, choc in puntata: la concorrente non trattiene le lacrime





Sono bastati cinque giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip perché nella Casa si verificasse uno dei primi momenti di forte tensione dell’edizione. Protagonista della vicenda è Valeria Marini, rimasta particolarmente colpita da alcune considerazioni espresse da Federica Morello e mostrate nel corso della terza puntata. Dopo il confronto, la showgirl ha manifestato apertamente l’intenzione di abbandonare il programma, arrivando a ribadirla durante una pausa pubblicitaria.





L’episodio ha avuto origine da alcune immagini registrate domenica sera e successivamente mostrate da Ilary Blasi durante la diretta. Nel filmato Federica Morello, parlando con Piera Meloni, aveva espresso il proprio punto di vista sul modo in cui i concorrenti più giovani e quelli più grandi affronterebbero l’esperienza all’interno del reality.

In particolare, Federica aveva chiamato direttamente in causa Carmen e Valeria Marini, sostenendo che per loro la partecipazione al programma avrebbe un significato differente rispetto a quello attribuito dai concorrenti più giovani.

“I più grandi vivono questa trasmissione in modo molto diverso da come la viviamo noi giovani. A Carmen e Valeria cosa cavolo importa di venire al Grande Fratello? Cosa fanno? Fanno da mangiare? Non si impegnano nemmeno, tanto sanno che il pubblico le conosce. Se la Marini andasse in nomination… lei ha fatto il GF Vip 647 volte”.

Parole che non sono passate inosservate e che hanno provocato la reazione di Valeria Marini. La showgirl ha contestato soprattutto il giudizio espresso sulla sua partecipazione al reality, spiegando come il ritorno nella Casa abbia per lei un valore personale preciso.

“Tu non puoi giudicarmi, perché tu non sai cosa rappresenta per me questo programma. Prima di parlare, avvicinati a me e chiedi. Io non mi sono permessa di dare giudizi su di te. Il GF Vip per me è molto importante, perché mi fa uscire da una situazione di sofferenza e difficoltà. Non è giusto, è sbagliato attaccare. Il Grande Fratello per me è una rinascita. Qui dentro c’è spazio per tutti”.

Il confronto avvenuto durante la puntata non è però bastato a riportare immediatamente la serenità. Poco prima delle nomination, Valeria Marini ha mostrato nuovamente il proprio disagio, confidandosi in lacrime con gli altri concorrenti.

Anche Ilary Blasi ha notato il momento di difficoltà e le ha dato la possibilità di spiegare pubblicamente le ragioni della sua reazione. Valeria ha sottolineato di essersi sentita ripetutamente presa di mira e ha ribadito di essere entrata nella Casa con l’intenzione di condividere l’esperienza con il gruppo.

“Non sono un punching ball. Mi sono sentita attaccata. A me piace che gli altri abbiano lo stesso spazio mio. Il mio spirito è quello di fare gruppo e divertirci insieme, sono tornata qui per questo. Solo che ogni volta mi trovo attaccata. Il problema è che c’è stata una serie di attacchi, mi dicono che torno qui cento volte”.

VALERIA SE NE VUOLE ANDARE #GFVIP https://t.co/oAxLaCuI4Z — trashtvstellare (@tvstellare) September 21, 2026

La situazione è diventata ancora più delicata durante una pausa pubblicitaria. Le immagini trasmesse su Mediaset Extra e Mediaset Infinity hanno infatti mostrato Valeria Marini seduta nel salone mentre parlava con alcune compagne di avventura. In quel momento la showgirl non si è limitata a manifestare il proprio dispiacere, ma ha dichiarato più volte di voler lasciare definitivamente il reality.

“Sono venuta qui per stare bene e certe cose non mi piacciono. Non sono un pezzo di carne da colpire. Tutti che infieriscono su di me. Non mi diverto a essere trattata così. Io sono una persona che merita rispetto, perché porto sempre rispetto agli altri. Io non posso stare qui con certe persone, me ne voglio andare, ho deciso me ne voglio andare via. No ragazze, non mi diverto più. Come fate senza di me? Starete meglio. Mi dispiace, io vado via. Ho deciso, me ne voglio andare. Ero venuta per stare in una bella compagnia, ma qui manca il rispetto umano”.

A intervenire sono state soprattutto Giulia Provvedi,

Visualizzazioni: 38



