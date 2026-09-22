Grande Fratello Vip, Simone Annicchiarico scoppia a piangere: “Mi fa troppo male”





Dopo aver mostrato soprattutto il suo lato ironico e imprevedibile nei primi giorni trascorsi nella Casa del Grande Fratello Vip 2026, Simone Annicchiarico si è trovato ad affrontare uno dei momenti più personali della sua esperienza nel reality. Durante la puntata di lunedì 21 settembre, il conduttore ha ripercorso alcuni passaggi della propria storia familiare, soffermandosi in particolare sul rapporto con il padre Walter Chiari, scomparso nel 1991.





L’atmosfera è cambiata quando il programma ha portato Simone a confrontarsi con immagini e ricordi della sua famiglia. Un momento molto diverso da quelli che lo avevano visto protagonista fino a quel momento nella Casa, dove le sue battute e il suo modo di rapportarsi agli altri concorrenti avevano già attirato l’attenzione.

Davanti alle fotografie del passato, Simone Annicchiarico non ha nascosto la propria emozione. Il ricordo si è concentrato innanzitutto sul legame con Walter Chiari, descritto dal figlio come un padre estremamente affettuoso e presente nei momenti trascorsi insieme.

“Con mio padre avevo un rapporto molto epidermico, molto fisico e affettuoso. Era una eroe, un super eroe divertente. Era un papà eccezionale e mi ha fatto capire che il passare il tempo insieme non è una questione di tempo ma di qualità”.

Nel racconto di Simone, dunque, non è la quantità del tempo trascorso con il padre ad aver determinato la profondità del loro rapporto. Sono soprattutto i ricordi e l’intensità dei momenti condivisi ad aver lasciato un segno che continua a essere presente nella sua vita.

La commozione è diventata ancora più evidente quando sono apparse le fotografie dei genitori. Oltre a Walter Chiari, Simone ha ricordato anche la madre Alida Chelli, cantante e attrice scomparsa nel 2012. Rivedere quelle immagini ha riportato il concorrente a una parte della propria vita che continua a suscitare emozioni molto forti.

“Rivedere le foto di mio padre e mia madre mi fa male. Mio padre è sempre con me, ho i suoi cromosomi quindi sono io. Walter è ancora in circolo perché ha lasciato in tutti quelli che l’hanno conosciuto.”

Il ricordo di Walter Chiari ha poi permesso a Simone di raccontare un aspetto particolare del rapporto che gli sarebbe piaciuto costruire con il padre se avesse avuto ancora la possibilità di confrontarsi con lui. Il tema è quello della boxe, disciplina alla quale entrambi sono stati legati, anche se in periodi molto diversi.

Chiari, prima della carriera nello spettacolo, aveva infatti praticato il pugilato. Simone, invece, ha sviluppato il proprio interesse per questo sport soltanto diversi anni dopo la morte del padre. Proprio per questo oggi avrebbe molte domande e argomenti da condividere con lui.

“Se avessi mio padre davanti adesso parlerei di boxe. Lui è stato puglie, campione lombardo dei pesi piuma, nella mia gioventù la Boxe non c’era anche se avevo il mito di Muhammad Alì. Quando è morto mio padre anni dopo ho visto un film e sono diventato un appassionato e adesso gli avrei voluto parlare della Boxe”.

Il racconto non è stato l’unico momento dedicato alla famiglia di Simone Annicchiarico. Poco dopo, nella Casa è arrivata Iva Zanicchi, che per molti anni ha avuto un rapporto di amicizia con Walter Chiari.

La cantante non si è presentata a mani vuote. Con sé aveva infatti la fascia da smoking appartenuta all’attore, un oggetto personale che ha immediatamente assunto un significato particolare per Simone. La consegna del ricordo paterno ha reso ancora più intenso un momento nel quale il concorrente era già visibilmente provato dalle immagini appena viste.

Iva Zanicchi ha quindi parlato direttamente della storia di Simone e del modo in cui, secondo i suoi ricordi, è cresciuto. Nel farlo ha ricordato entrambi i genitori, Walter e Alida, soffermandosi anche sulle caratteristiche che riconosce nel loro figlio.

Simone ha parlato spesso di suo padre, Walter Chiari, e dei ricordi più cari che ancora lo legano a lui ❤️‍🩹 #GFVIP https://t.co/yrU2ZM0L6s — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 21, 2026

“Da ragazzo è cresciuto da solo, un po’ solo anche se non ne ha sofferto molto perché sia suo padre Walter Chiari che sua madre Alida Chelli. Lui poteva essere un grande comico, attore, lui è geniale e invece ha vissuto come ha voluto, e per questo lo ammiro”.

La presenza di Iva Zanicchi ha inevitabilmente riportato l’attenzione anche sulla lunga amicizia che la legava a Walter Chiari. I due furono colleghi e amici per anni e la loro complicità alimentò anche curiosità sulla natura del loro rapporto.

Secondo quanto raccontato dalla stessa cantante, tuttavia, tra loro non ci sarebbe stata una relazione sentimentale. Zanicchi ha ricordato l’argomento attraverso un episodio legato proprio alla madre di Walter, che le avrebbe rivolto un curioso avvertimento.

“Mi ha avvertito sua mamma, la nonna di Simone che mi ha detto ‘non te lo prendere il mio Walter’”.

Per Simone Annicchiarico, l’incontro con Iva ha così rappresentato anche un collegamento diretto con la storia del padre. La fascia da smoking portata nella Casa non è stata soltanto una sorpresa organizzata dal programma, ma un oggetto appartenuto concretamente a Walter Chiari e conservato nel tempo.

La puntata ha mostrato quindi un lato di Simone molto diverso rispetto a quello emerso durante i primi giorni del Grande Fratello Vip. L’ironia e le provocazioni che avevano caratterizzato parte della sua permanenza hanno lasciato temporaneamente spazio ai ricordi familiari e alla commozione.

C’è Iva qui per te, Simone 💘 #GFVIP https://t.co/rHgxTiRNLl — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 21, 2026

Al centro di tutto è rimasto il rapporto con Walter Chiari. A distanza di molti anni dalla sua scomparsa, Simone Annicchiarico ha spiegato di continuare a percepirne la presenza attraverso ciò che il padre gli ha lasciato e attraverso il ricordo conservato dalle persone che lo hanno conosciuto.

Il passaggio dedicato alla boxe ha aggiunto un ulteriore elemento al racconto. La passione scoperta da Simone soltanto dopo la morte di Walter rappresenta infatti uno degli argomenti che oggi avrebbe voluto condividere con lui. Un interesse arrivato troppo tardi per poter diventare occasione di confronto tra padre e figlio, ma che continua a creare un legame ideale tra le loro esperienze.

Dopo pochi giorni nella Casa, la puntata del 21 settembre ha così segnato uno dei passaggi più intimi del percorso di Simone Annicchiarico al Grande Fratello Vip 2026. Tra le fotografie dei genitori, le parole dedicate a Walter Chiari e la sorpresa di Iva Zanicchi, il concorrente ha mostrato pubblicamente una parte della propria storia familiare che fino a quel momento era rimasta sullo sfondo.

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