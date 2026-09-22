Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi vuota il sacco: “Ecco a chi ha rubato il fidanzato”





Una conversazione nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 ha riportato l’attenzione su un’indiscrezione sentimentale che circola da alcune settimane sui social. A parlarne è stata Guendalina Tavassi durante un confronto con Marina La Rosa. Il racconto riguarderebbe Federica Morello e un presunto intreccio sentimentale che coinvolgerebbe anche Antonella Fiordelisi e l’imprenditore Giulio Fratini.





La vicenda, è bene precisarlo, non è stata confermata pubblicamente dai diretti interessati. La stessa Guendalina, mentre ne parlava nella Casa, ha sottolineato di non sapere se la ricostruzione fosse vera. Il gossip nasce infatti da alcune interpretazioni e collegamenti effettuati sui social, successivamente arrivati anche all’interno del reality.

Secondo la versione circolata online, Antonella Fiordelisi e Federica Morello sarebbero state molto amiche in passato. Le due avrebbero avuto un rapporto particolarmente stretto e, per un certo periodo, avrebbero anche condiviso la stessa abitazione.

È proprio in questa fase che, stando alle indiscrezioni, nella vicenda entrerebbe Giulio Fratini, imprenditore toscano che in passato ha avuto una relazione con Antonella. Alcuni utenti hanno ipotizzato che, dopo la fine della storia tra Fiordelisi e Fratini, possa esserci stato un avvicinamento tra quest’ultimo e Federica.

Ad alimentare ulteriormente le supposizioni era stato uno sfogo pubblicato su Instagram da Antonella Fiordelisi. Nel messaggio non erano presenti nomi e non venivano forniti elementi sufficienti per identificare con certezza le persone alle quali si riferisse.

“Sono consapevole di essere l’ossessione più grande di un ex insicuro che va con una tua amica pensando di farti i dispetti”.

Il contenuto aveva rapidamente attirato l’attenzione dei follower e alcuni avevano iniziato a collegarlo proprio alle persone oggi finite al centro delle conversazioni nella Casa. Un’associazione che, tuttavia, resta una ricostruzione degli utenti e non una conferma fornita dalla stessa Fiordelisi.

Il rumor è arrivato ora anche al Grande Fratello Vip, dove Guendalina Tavassi ne ha parlato con Marina La Rosa. Guendalina non ha pronunciato direttamente i nomi delle persone che riteneva coinvolte, ma ha fornito diversi riferimenti che hanno alimentato ulteriormente le ipotesi del pubblico.

“Federica è frequentante con uno che stava con quella ragazza di cui parlavamo ieri, gliel’ha rubato. La ragazza di cui parlavo ieri con cui ho avuto un dissing in latino qua al Grande Fratello, ecco. Lei era amica di Federica e Federica le avrebbe rubato il fidanzato. È successo adesso! Federica ha rubato il fidanzato a questa ragazza ed erano pure amiche! Pare che l’altra avrebbe accolto in casa sua Federica per aiutarla, lei non solo è entrata in casa sua, ma le ha pure rubato il fidanzato. Non so se è vero oppure no, è quello che dicono”.

Proprio l’ultima precisazione della concorrente delimita la natura del racconto: Guendalina ha riferito una voce, senza presentarla come un fatto verificato.

Uno degli indizi che ha spinto il pubblico a individuare Antonella Fiordelisi nella persona citata da Tavassi è il riferimento al cosiddetto “dissing in latino”. Le due avevano infatti avuto un battibecco durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, quando tra i concorrenti della Casa c’era anche Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina.

Quel precedente è stato immediatamente recuperato sui social e utilizzato per interpretare le parole pronunciate nella Casa. Da qui è tornata a circolare la ricostruzione secondo la quale la ragazza nominata indirettamente da Guendalina sarebbe Antonella, mentre l’uomo al centro della presunta vicenda sentimentale sarebbe Giulio Fratini.

La confidenza ha incuriosito anche Marina La Rosa, che ha reagito mostrando l’intenzione di approfondire direttamente l’argomento con la concorrente interessata.

“Ah, è per questo che non ne vuole parlare? Ma questo è un gossip! Dobbiamo chiederglielo subito!”.

La possibilità di un confronto con Federica Morello potrebbe quindi portare il gossip al centro delle prossime conversazioni nella Casa. Al momento, tuttavia, non risulta una conferma della ricostruzione da parte della concorrente.

La vicenda sta contemporaneamente continuando a circolare su X, dove diversi utenti hanno recuperato vecchi contenuti e filmati relativi alle persone coinvolte. Tra questi sono ricomparse anche immagini di Antonella Fiordelisi insieme a Giulia Provvedi.

Il precedente rapporto di amicizia tra Antonella e Giulia ha portato alcuni utenti a ipotizzare che Provvedi possa essere a conoscenza di maggiori dettagli sulla vicenda. Anche in questo caso, però, si tratta esclusivamente di supposizioni nate sui social e non di informazioni confermate.

Il punto centrale resta quindi la distinzione tra quanto effettivamente accaduto nella Casa e la ricostruzione sentimentale che circola all’esterno. Guendalina Tavassi ha realmente raccontato il rumor a Marina La Rosa, ma ha contemporaneamente ammesso di non essere in grado di verificarne l’attendibilità.

Allo stesso modo, lo sfogo attribuito ad Antonella Fiordelisi non conteneva nomi e non permette, da solo, di stabilire a chi fosse rivolto. Il collegamento con Federica Morello e Giulio Fratini deriva dalle interpretazioni circolate online.

Resta ora da vedere se l’argomento verrà affrontato direttamente con Federica durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 2026. Un eventuale confronto potrebbe permettere alla concorrente di commentare in prima persona quanto raccontato da Guendalina. Fino ad allora, il presunto intreccio tra Federica Morello, Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini rimane un’indiscrezione priva di conferme pubbliche da parte dei diretti interessati.

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