estimoni di Geova e trasfusioni, cambia tutto: non c’è più il divieto





Dopo decenni cambia la posizione dei Testimoni di Geova sulle trasfusioni: globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine diventano una scelta affidata alla coscienza individuale.





Un cambiamento significativo riguarda la posizione dei Testimoni di Geova sull’impiego del sangue nelle cure mediche. Dal 18 settembre 2026, i fedeli possono decidere individualmente se accettare trasfusioni dei quattro principali componenti del sangue — globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine — e se donare sangue destinato alla preparazione di componenti o frazioni per altre persone. Resta invece invariata la posizione contraria alla trasfusione di sangue intero proveniente da un donatore. La modifica è stata comunicata dal Corpo Direttivo nell’aggiornamento numero 6 del 2026.

La novità interviene su una questione che per decenni ha caratterizzato in maniera particolarmente riconoscibile le scelte sanitarie degli appartenenti alla confessione religiosa. Fino al nuovo aggiornamento, non soltanto il sangue intero, ma anche i suoi quattro componenti principali erano esclusi dalle trasfusioni accettabili per un Testimone di Geova. Le frazioni più piccole derivate da tali componenti erano invece già considerate una questione da affidare alla coscienza personale.

Con le nuove indicazioni, la distinzione cambia. Un fedele può scegliere secondo coscienza se ricevere globuli rossi, globuli bianchi, plasma o piastrine. La decisione non viene quindi presentata come un’autorizzazione generalizzata alle trasfusioni, ma come una scelta individuale sulla quale ogni persona è chiamata a determinarsi in base alle proprie convinzioni.

La posizione sul sangue intero resta invece immutata. I Testimoni di Geova continuano a considerare incompatibile con la loro interpretazione delle Scritture ricevere una trasfusione di sangue intero prelevato da un’altra persona. È quindi importante distinguere questa pratica dall’utilizzo separato dei suoi principali componenti, che rientra ora nelle decisioni personali.

La modifica di settembre arriva inoltre pochi mesi dopo un altro cambiamento rilevante. Nel marzo 2026 l’organizzazione aveva rivisto le indicazioni riguardanti il sangue autologo, cioè quello appartenente allo stesso paziente.

Anche la possibilità di sottoporsi al prelievo, alla conservazione e alla successiva trasfusione del proprio sangue è diventata una decisione personale. In precedenza la conservazione del sangue del paziente per un utilizzo successivo non era ammessa dalle indicazioni della confessione.

Una delle procedure interessate è la donazione autologa preoperatoria. In questo caso il sangue viene prelevato al paziente prima di un intervento chirurgico programmato, conservato e successivamente utilizzato esclusivamente per quella stessa persona qualora se ne presenti la necessità durante o dopo l’operazione.

Le modifiche introdotte nel corso del 2026 ampliano quindi le opzioni che un paziente Testimone di Geova può valutare insieme ai medici. Rimane comunque centrale la volontà individuale: il fatto che una procedura sia diventata una questione di coscienza non significa che ogni fedele debba necessariamente accettarla.

La posizione tradizionale dei Testimoni di Geova sul sangue non nasce da una valutazione medica, ma dalla loro interpretazione di alcuni passi della Bibbia. Alla base vi è soprattutto il comando biblico di “astenersi dal sangue”, applicato dalla confessione anche alle pratiche sanitarie.

Tra i passi utilizzati storicamente per sostenere questa posizione figurano Genesi 9:4, Levitico 17:14 e Atti 15:20. In questi testi il sangue viene associato alla vita e vengono impartite indicazioni riguardanti il suo utilizzo. I Testimoni di Geova hanno interpretato tali prescrizioni come applicabili anche alle trasfusioni.

Proprio questo principio continua a essere alla base del rifiuto del sangue intero proveniente da un’altra persona. L’aggiornamento non elimina quindi la posizione religiosa sul valore attribuito al sangue, ma modifica il modo in cui viene applicata ai suoi quattro componenti principali.

La portata pratica della decisione è rilevante anche perché nella medicina trasfusionale moderna vengono comunemente utilizzati singoli emocomponenti in base alle specifiche necessità cliniche del paziente. La possibilità di scegliere se accettare globuli rossi, plasma o piastrine può dunque incidere sulle alternative terapeutiche disponibili in diverse circostanze.

Il cambiamento riguarda anche la donazione. Secondo quanto riportato dall’Association for the Advancement of Blood & Biotherapies (AABB), i membri possono ora decidere personalmente se donare sangue affinché venga utilizzato per fornire componenti o frazioni destinati a un’altra persona.

Il nuovo orientamento segue quindi quello introdotto a marzo e porta nell’arco di pochi mesi a due modifiche sostanziali: prima la scelta personale sulla raccolta, conservazione e successivo utilizzo del proprio sangue, poi quella relativa ai quattro principali componenti provenienti da donatori.

Non viene meno, invece, il limite relativo al sangue intero allogenico. Un Testimone di Geova può quindi decidere di accettare separatamente determinati componenti, ma la trasfusione del sangue intero di un’altra persona continua a non essere prevista dalle indicazioni della confessione.

La distinzione sarà particolarmente importante anche nel rapporto tra pazienti e strutture sanitarie. Le decisioni non potranno essere date per scontate sulla sola base dell’appartenenza religiosa: trattandosi ora di materie affidate alla coscienza personale, due Testimoni di Geova potrebbero compiere scelte differenti davanti alla stessa possibilità terapeutica.

A oltre ottant’anni dall’affermazione della tradizionale posizione sulle trasfusioni, l’aggiornamento del settembre 2026 segna dunque un passaggio rilevante. Globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine non rientrano più in un divieto generalizzato, mentre resta invariato il rifiuto del sangue intero proveniente da un’altra persona. La scelta sui singoli componenti viene ora rimessa alla coscienza di ciascun fedele.

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