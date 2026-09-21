Come finisce Peppermint: trama, cast e spiegazione finale





Riley torna a Los Angeles per vendicare marito e figlia, affrontando criminali e poliziotti corrotti. Il finale di Peppermint chiarisce il destino della protagonista dopo la vendetta.





Peppermint, l’Angelo della Vendetta porta Jennifer Garner nei panni di Riley North, una donna che trasforma il dolore per la perdita della propria famiglia in una lunga e violenta battaglia contro chi considera responsabile. Il thriller d’azione del 2018, diretto da Pierre Morel, costruisce il suo epilogo intorno alla resa dei conti della protagonista e al rapporto con il detective Beltran, fino a una conclusione che lascia Riley nuovamente libera.

La storia ruota attorno alla tragedia che sconvolge completamente l’esistenza della protagonista. Riley perde infatti il marito e la figlia per mano di uomini legati a un cartello della droga. Il sistema giudiziario non riesce a garantirle la giustizia che cerca e, da quel momento, la donna scompare, iniziando un percorso che la cambierà profondamente.

Negli anni successivi, l’FBI tenta di ricostruirne gli spostamenti dopo una rapina in banca e la sua improvvisa sparizione. Durante il periodo trascorso lontano dagli Stati Uniti, Riley attraversa diversi Paesi e acquisisce capacità che diventeranno essenziali per il suo piano. Impara a combattere e ad affrontare situazioni particolarmente difficili, preparandosi così al momento in cui potrà tornare ad agire.

La destinazione finale è Los Angeles, città nella quale Riley comincia progressivamente a costruirsi una nuova identità. La sua presenza non passa inosservata soprattutto negli ambienti più poveri. Tra i senzatetto e le persone che vivono ai margini della società, la donna diventa una sorta di figura protettrice, intervenendo contro criminali e difendendo in particolare i bambini.

Questa reputazione rappresenta però soltanto una parte delle sue attività. Il vero obiettivo rimane il mondo criminale che ha distrutto la sua famiglia. Riley comincia quindi a colpire gli interessi del cartello e a creare tensioni tra i suoi componenti, interferendo con operazioni e spedizioni.

Una parte importante della strategia consiste nel mettere in difficoltà Garcia e gli uomini che lavorano con lui. Riley fa sparire diverse spedizioni e interviene anche negli affari che coinvolgono la mafia coreana. Attaccando un’operazione congiunta di riciclaggio di denaro e distruggendo il denaro coinvolto, riesce ad aumentare ulteriormente la pressione sui suoi avversari.

Il ritorno della protagonista non rappresenta quindi una reazione improvvisata. Gli anni trascorsi lontano da Los Angeles le sono serviti per prepararsi fisicamente e acquisire le competenze necessarie a sopravvivere agli scontri. Riley porta avanti una campagna personale contro un’organizzazione molto più potente di lei, sfruttando la preparazione accumulata durante la sua scomparsa.

Nel corso della storia emerge inoltre un problema che va oltre il cartello. Le indagini mostrano l’esistenza di legami con elementi corrotti all’interno delle forze dell’ordine. La vicenda assume così una dimensione più ampia: Riley non deve confrontarsi soltanto con gli uomini direttamente coinvolti nella morte dei suoi familiari, ma anche con una rete che ha permesso ai criminali di agire contando su protezioni esterne.

È proprio questo aspetto a diventare importante per Beltran. Gli eventi provocati da Riley permettono infatti al detective di arrivare ai poliziotti corrotti presenti nel suo stesso dipartimento. Pur trovandosi formalmente dalla parte della legge e dovendo quindi confrontarsi con le conseguenze delle azioni compiute dalla donna, Beltran finisce per riconoscere il ruolo avuto dalla protagonista nello smascheramento della corruzione.

Dopo la resa dei conti, Riley è gravemente ferita. Beltran la trova sulla lapide della sua famiglia, in un momento nel quale la protagonista sembra aver esaurito ogni ragione per continuare a lottare. Riley manifesta il desiderio di morire, ma il detective non asseconda la sua volontà e dispone invece che venga trasportata in ospedale.

La scelta impedisce che la storia della protagonista termini nel cimitero insieme a quella dei suoi familiari. Riley sopravvive alle ferite e viene ricoverata, mentre le conseguenze delle sue azioni continuano a manifestarsi anche all’interno delle forze dell’ordine.

È durante il ricovero che arriva la scena decisiva per comprendere il finale di Peppermint, l’Angelo della Vendetta. Beltran raggiunge Riley in ospedale e le parla di ciò che è successo. Il detective le fa capire che alcune persone condividono quanto lei ha fatto e ammette di essere tra queste, soprattutto perché le sue azioni hanno contribuito a portare alla luce i poliziotti corrotti presenti nel dipartimento.

Il rapporto tra i due arriva così a un punto di svolta. Beltran non cancella quanto accaduto e non modifica formalmente la situazione di Riley, ma compie un gesto concreto che determina il destino della protagonista. Prima di allontanarsi, le passa la chiave delle manette.

Il significato della scena è immediato. Riley dispone nuovamente della possibilità di liberarsi e fuggire, evitando che il suo percorso finisca con una lunga permanenza sotto custodia. Il film sceglie quindi di non mostrare un arresto definitivo della protagonista, ma di restituirle quella libertà che aveva già utilizzato negli anni precedenti per scomparire e preparare la propria vendetta.

Il finale chiude anche il percorso di Beltran. Le azioni di Riley hanno avuto conseguenze che vanno oltre la vendetta personale, perché hanno contribuito a far emergere la corruzione nel dipartimento. È proprio questa circostanza a spiegare il comportamento del detective nei suoi confronti e la decisione di consegnarle la chiave.

Per Riley, invece, la conclusione coincide con la fine della missione iniziata dopo la morte del marito e della figlia. Il cartello è stato colpito, i responsabili sono stati affrontati e una parte del sistema che aveva favorito l’impunità dei criminali è stata smascherata. Nonostante le ferite riportate e le conseguenze delle sue azioni, la protagonista rimane viva.

Peppermint, l’Angelo della Vendetta termina dunque con Riley ancora una volta davanti alla possibilità di scomparire. La chiave consegnata da Beltran rappresenta l’ultimo passaggio della vicenda: dopo averla salvata quando era ferita sulla tomba della famiglia, il detective le offre anche una via per sottrarsi alla custodia. Il film lascia così Jennifer Garner e il suo personaggio con un destino aperto, ma con la vendetta che aveva guidato l’intera storia ormai portata a compimento.

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