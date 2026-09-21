Michela Orofino muore dopo il parto a Londra: commozione e lutto a Pompei per l’ultimo saluto





I funerali della giovane mamma, deceduta durante il parto del suo primo figlio, si sono svolti questo pomeriggio a Pompei, la sua città natale. L’intera comunità di Pompei, situata nella provincia di Napoli, si è unita attorno alla famiglia di Michela Orofino, una giovane donna originaria di questa città mariana, morta nelle scorse settimane a Londra dopo aver dato alla luce il suo bambino. Solo oggi, familiari, amici e l’intera comunità hanno potuto darle l’ultimo saluto: i funerali si sono svolti nel pomeriggio di sabato 19 settembre, presso la chiesa di San Giuseppe, in via Aldo Moro a Pompei, città che Michela aveva lasciato per trasferirsi nella capitale britannica.





Impegnata nel campo dell’istruzione e della pedagogia, Michela Orofino aveva scritto una serie di libri per bambini, con protagonista Gianni la Giraffa, un personaggio da lei creato. Recentemente, aveva anche celebrato il matrimonio con il suo compagno Beniamino e stava vivendo la gioia della gravidanza, che però si è rivelata fatale.

La morte di Michela ha profondamente colpito la comunità di Pompei, che ha ricevuto numerosi messaggi di cordoglio per la perdita della giovane donna. Anche il sindaco di Pompei, Giuseppe Tortora, ha espresso il suo dolore, affermando: “La tragica scomparsa di Michela Orofino, giovane donna originaria di Pompei, deceduta prematuramente a Londra, ha colpito profondamente tutta la nostra comunità. Di fronte a una perdita così dolorosa, le parole non bastano. Restano il rispetto, il silenzio e la sincera vicinanza a una famiglia che vive un dolore immenso”, ha dichiarato l’amministrazione comunale.

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