Grande Fratello Vip, svolta improvvisa dopo appena 2 puntate: la scelta di Mediaset cambia i piani





Il Grande Fratello Vip torna stasera su Canale 5 con la terza puntata dell’edizione condotta da Ilary Blasi. Dopo i primi due appuntamenti, che hanno cominciato a delineare equilibri, alleanze e possibili rivalità all’interno della Casa, l’attenzione non è rivolta solo a ciò che accadrà durante la diretta.





Dietro le quinte del reality Mediaset, potrebbero già essere in corso alcune valutazioni sul futuro della trasmissione. Nonostante la nuova edizione sia iniziata da pochi giorni, ai vertici dell’azienda starebbe circolando un’ipotesi che, se confermata, potrebbe modificare significativamente la durata prevista inizialmente.

Secondo quanto riportato da AffariItaliani.it, Mediaset starebbe considerando la possibilità di prolungare il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi. Attualmente non ci sono annunci ufficiali dall’azienda, ma l’indiscrezione parla di un progetto concreto riguardante il numero complessivo delle puntate.

La programmazione iniziale prevedeva 17 appuntamenti, ma il reality potrebbe arrivare addirittura a 24. “Sempre secondo quanto appreso, la serie del Grande Fratello Vip consta di 17 puntate, ma si starebbe già pensando di allungarla a 24…”. Nonostante l’eventuale aumento delle serate, la finale rimarrebbe comunque prevista per il mese di dicembre.

A sorprendere è soprattutto la tempistica di questa indiscrezione. Il Grande Fratello Vip ha infatti solo due puntate alle spalle e la terza andrà in onda proprio stasera, lunedì 21 settembre. Perché, quindi, Mediaset starebbe già valutando un’estensione così significativa dell’edizione?

La spiegazione fornita dal portale non riguarderebbe solo gli ascolti televisivi, ma anche l’intero ecosistema costruito intorno al programma. Per l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi, il GF Vip rappresenterebbe un prodotto in grado di generare contenuti ben oltre la semplice prima serata di Canale 5, soprattutto attraverso piattaforme digitali e social network.

“Il GF ormai per Mediaset rappresenta una certezza negli ascolti, ma soprattutto un’onda lunga che può essere spalmata opportunamente su quello che viene chiamato ‘second screen’ oltre che sui social network con contenuti opportunamente montati, pronti ad essere venduti agli inserzionisti pubblicitari…”. Questa capacità di alimentare continuamente conversazioni, clip e interazioni online sarebbe uno degli elementi alla base delle valutazioni in corso.

L’eventuale passaggio da 17 a 24 puntate sarebbe naturalmente una buona notizia per gli appassionati del Grande Fratello Vip, che potrebbero seguire più a lungo le vicende dei concorrenti. Tuttavia, al momento si tratta solo di un’indiscrezione, e sarà necessario attendere eventuali comunicazioni ufficiali di Mediaset per sapere se il progetto diventerà realtà.

Nel frattempo, un elemento importante per comprendere quale direzione potrà prendere il programma arriverà dagli ascolti. La prima puntata, trasmessa giovedì scorso, ha registrato una media di 1 milione e 879 mila telespettatori, raggiungendo il 16,90% di share.

Il secondo appuntamento ha invece visto una flessione: davanti a Canale 5 si sono fermati 1 milione e 532 mila spettatori, con il 15,80% di share. Questa diminuzione rende ancora più interessante il risultato della terza puntata. La serata di oggi potrebbe quindi offrire nuove indicazioni sulla tenuta del reality e sulle scelte che Mediaset sarà chiamata a compiere nelle prossime settimane.

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