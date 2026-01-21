Belén a Napoli con Santiago per i funerali di Enrico De Martino: le lacrime di Stefano, “Il miglior papà”





Una grande folla di amici, conoscenti e familiari si è riunita a Torre Annunziata per dare l’ultimo saluto a Enrico De Martino, padre di Stefano, scomparso a soli 61 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia funebre ha visto la partecipazione di molte persone che hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore. Tra i presenti, anche Belén Rodríguez, ex moglie di Stefano e madre di Santiago, il bambino nato dalla loro relazione, che ha reso Enrico nonno per la prima volta.





Belén, nonostante i rapporti con la famiglia De Martino si fossero raffreddati nel tempo, ha scelto di essere presente per supportare Stefano in un giorno così triste. La showgirl argentina ha condiviso sui social una foto in cui tiene la mano del suo primogenito Santiago, di 11 anni, che era molto legato al nonno. Insieme a sua madre, Santiago ha raggiunto Torre Annunziata per stare vicino al papà in questo momento difficile.

I funerali di Enrico De Martino si sono svolti in forma privata, come deciso dalla famiglia, per evitare l’afflusso di curiosi e fotografi che potessero riprendere la sofferenza dei partecipanti. La cerimonia è stata officiata nella chiesa di San Michele, situata sul Colle Sant’Alfonso a Torre del Greco. Questo luogo non è stato scelto a caso: oltre trent’anni fa, Enrico e sua moglie Maria Rosaria Scassillo vi avevano celebrato il loro matrimonio.

Nonostante le lacrime, Belén ha voluto essere al fianco dell’ex marito, mostrando il suo affetto per Enrico, che l’ha legata a lui per molti anni, nonostante le recenti incomprensioni. Tra i partecipanti ai funerali, anche volti noti come Alessandro Siani, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, amici di Stefano che hanno voluto rendere omaggio al padre del conduttore.

All’uscita dalla chiesa, il feretro è stato portato a spalla da Stefano e da alcuni amici, tra cui Alessandro Siani, che ha avuto modo di esprimere il suo dolore dicendo che Enrico era stato “il miglior papà”. Le sue parole, pronunciate tra le lacrime, sono state accolte da un lungo applauso da parte dei presenti, a testimonianza dell’affetto e del rispetto che tutti nutrivano per Enrico.

La comunità di Torre Annunziata si è stretta attorno alla famiglia De Martino, dimostrando solidarietà e vicinanza in un momento di grande tristezza. La scomparsa di Enrico ha lasciato un vuoto profondo, non solo nella vita di Stefano e Belén, ma anche in quella di tutti coloro che lo conoscevano e apprezzavano.



