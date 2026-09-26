Bello di mamma… Rai su Rai 1: Enrico Brignano tra satira, ricordi e riflessioni personali





Enrico Brignano torna protagonista della prima serata di Rai 1 con Bello di mamma… Rai, uno speciale televisivo che unisce comicità, memoria personale e osservazione del presente.





Sabato 26 settembre 2026 Enrico Brignano porta su Rai 1 Bello di mamma… Rai: un one man show tra risate, famiglia, tecnologia, fragilità e nostalgia.

Una serata interamente affidata a Enrico Brignano, senza la struttura tradizionale di un varietà e con un protagonista che torna alla formula che più gli appartiene: quella del one man show. Sabato 26 settembre 2026, in prima serata su Rai 1, va in onda Bello di mamma… Rai, versione realizzata appositamente per la televisione dello spettacolo che Brignano ha già portato con successo sui palcoscenici italiani.

L’appuntamento è previsto intorno alle 21.25-21.30 su Rai 1. Le fonti Rai e le guide riportano pochi minuti di differenza nell’orario di partenza, come spesso accade per la programmazione della prima serata.

Non si tratta, però, semplicemente di mettere le telecamere davanti allo spettacolo teatrale.

La Rai precisa infatti che Bello di mamma… Rai è stato ideato appositamente per il piccolo schermo e che la versione televisiva è differente da quella che Brignano porterà nei teatri durante la tournée autunnale e invernale.

Bello di mamma… Rai, cosa vedremo su Rai 1

Il punto di partenza è una domanda nella quale molti spettatori possono riconoscersi: cosa succede quando il mondo comincia a correre così velocemente che diventa difficile stargli dietro?

Da qui Brignano costruisce un lungo viaggio attraverso il presente.

La tecnologia che invade ogni momento della giornata, le notizie che provocano ansia, i cambiamenti sociali, le paure collettive e le contraddizioni della contemporaneità diventano materiale per la sua comicità.

Ma c’è anche una componente molto più personale.

Di fronte a un presente sempre più complicato, Brignano torna idealmente verso quel luogo nel quale, almeno durante l’infanzia, sembrava esistere una soluzione praticamente per tutto: la mamma.

La voce materna capace di tranquillizzare, una tazza di cioccolata, i cartoni animati e una coperta diventano così immagini attraverso le quali il comico recupera ricordi personali e, contemporaneamente, parla dell’esperienza comune di intere generazioni.

Dietro il titolo Bello di mamma si nasconde proprio questo meccanismo.

Quella frase che da bambini poteva farci sentire protetti diventa il punto di partenza per osservare l’adulto di oggi: apparentemente autonomo, circondato dalla tecnologia e costantemente connesso, ma non necessariamente più sicuro di sé.

La madre ha un peso particolare anche nella storia personale di Brignano. Alla vigilia della messa in onda, l’attore ha spiegato che nello spettacolo c’è molto della propria mamma e di ciò che gli ha trasmesso, compreso il valore del sacrificio.

Satira, social e intelligenza artificiale

Lo spettacolo non vive però soltanto di nostalgia.

Uno degli elementi centrali è proprio il confronto tra il mondo nel quale Brignano è cresciuto e quello di oggi.

Nel materiale dello show teatrale vengono citati esplicitamente temi come Intelligenza Artificiale, guerre, transizione ecologica e contraddizioni sociali. Nella versione televisiva trovano spazio anche osservazioni sui social network e sugli hater.

Sono argomenti che Brignano utilizza come materiale comico, alternando la battuta alla riflessione.

La struttura non vuole quindi essere quella di una conferenza sui problemi contemporanei. Il meccanismo rimane quello tipico dell’attore romano: partire da qualcosa che tutti conoscono, esasperarlo, trasformarlo in una situazione comica e infine riportarlo alla propria esperienza personale.

È proprio l’alternanza tra satira e autobiografia a rappresentare uno degli aspetti principali di Bello di mamma… Rai.

Uno spettacolo realizzato appositamente per Rai 1

C’è un dettaglio importante per chi ha già visto Bello di mamma! dal vivo.

Quello trasmesso su Rai 1 non è semplicemente lo spettacolo della tournée registrato e mandato in onda in televisione.

Lo speciale è stato pensato specificamente per Rai 1, mentre la successiva versione teatrale conterrà materiale differente e nuovi contenuti.

Lo spettacolo è prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni ed è scritto dallo stesso Enrico Brignano insieme a Manuela D’Angelo, Luciano Federico, Alessio Parenti e Graziano Cutrona.

La regia televisiva è di Cristiano D’Alisera, mentre le scene sono firmate da Marco Calzavara e il disegno luci da Marco Lucarelli.

Anche la musica ha un ruolo importante.

La direzione musicale è affidata al maestro Andrea Perrozzi, accompagnato nello speciale televisivo da sei coristi.

Brignano e il ritorno al one man show

Per Brignano Bello di mamma! rappresenta anche un ritorno alla forma più classica del suo spettacolo dopo l’esperienza de I 7 Re di Roma, la commedia musicale che lo ha impegnato a lungo nei teatri.

Questa volta il centro torna a essere lui.

Parola, gestualità, imitazioni, ricordi e osservazione della quotidianità diventano gli strumenti attraverso i quali costruire la serata.

Il progetto aveva già attraversato le arene italiane nell’estate 2025 e nel 2026 è tornato con una nuova tournée. Dopo l’appuntamento televisivo, Bello di mamma! continuerà dal vivo, ma con una versione differente rispetto a quella realizzata per Rai 1.

C’è infine una curiosità legata proprio al palinsesto.

La serata di sabato 26 settembre avrebbe dovuto ospitare su Rai 1 uno speciale di Reazione a Catena. Il programma è stato invece sostituito dallo show di Brignano, diventato così la proposta della rete ammiraglia per il sabato sera.

Per chi vuole vedere Bello di mamma… Rai, quindi, l’appuntamento è sabato 26 settembre 2026, intorno alle 21.30 su Rai 1: una serata costruita intorno a Enrico Brignano nella quale la risata diventa il mezzo per parlare di famiglia, ricordi, tecnologia e di un presente che sembra correre sempre un po’ più velocemente di noi.

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