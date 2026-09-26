Fiorello torna su Rai 1, ma è mistero su cosa farà: l’annuncio con una pubblicità, tutte le ipotesi





Fiorello annuncia a sorpresa il ritorno su Rai 1 con un video che imita una pubblicità di Brad Pitt. Nessuna data e nessun titolo: sul nuovo programma è ancora mistero.





Rosario Fiorello tornerà prossimamente su Rai 1. Lo showman lo ha confermato sui social il 26 settembre 2026, ma format, collocazione e data restano per ora segreti.

Un tavolo scuro, una sedia e Fiorello completamente in silenzio. Nessun monologo, nessuna battuta e soprattutto nessuna spiegazione. Poi arriva ciò che basta per trasformare pochi secondi di video in uno degli annunci televisivi più curiosi di questo inizio di stagione: la scritta “Prossimamente su Rai 1”.

Rosario Fiorello ha scelto ancora una volta una strada decisamente personale per comunicare il suo ritorno sulla rete ammiraglia della Rai.

L’annuncio è arrivato sabato 26 settembre 2026 attraverso un filmato pubblicato sui social. Il video riprende ironicamente una recente pubblicità con Brad Pitt: Fiorello resta seduto davanti a una scrivania e non pronuncia praticamente nulla, lasciando che siano le immagini e soprattutto il logo di Rai 1 a dare la notizia.

La conferma, dunque, c’è: Fiorello torna su Rai 1.

Tutto il resto, almeno per il momento, rimane avvolto nel mistero.

Fiorello torna su Rai 1: l’annuncio in stile Brad Pitt

Chi si aspettava una conferenza stampa o la presentazione ufficiale di un nuovo programma è rimasto spiazzato.

Fiorello ha costruito un piccolo spot nel quale prende in giro la pubblicità interpretata da Brad Pitt. La gag funziona proprio perché lo showman, solitamente incontenibile, questa volta non parla.

Alla fine arriva l’unica informazione realmente importante: “Prossimamente su Rai 1”.

Nessun titolo del programma.

Nessuna data di partenza.

Nessun orario.

E soprattutto nessuna indicazione ufficiale sulla formula.

La notizia assume un peso particolare perché segna il ritorno di Fiorello con un progetto sulla rete ammiraglia dopo molti anni. Diverse fonti ricordano infatti che il suo ultimo grande varietà autonomo in prima serata su Rai 1 fu Il più grande spettacolo dopo il weekend, trasmesso nel 2011.

Negli anni successivi non sono naturalmente mancate le apparizioni sulla rete, in particolare durante il Festival di Sanremo e con gli appuntamenti speciali collegati a Viva Rai2!, ma un nuovo progetto costruito espressamente per Rai 1 rappresenterebbe qualcosa di diverso.

La sorpresa è ancora maggiore considerando che, fino a pochi giorni fa, l’attenzione era concentrata soprattutto sul possibile ritorno di Fiorello a Radio2 con La Pennicanza.

L’11 settembre il direttore di Rai Radio2, Giovanni Alibrandi, aveva spiegato che il dialogo con Fiorello era continuo e che si stava lavorando al suo ritorno, precisando però che restavano alcuni aspetti tecnici da risolvere.

Adesso, invece, è comparsa Rai 1.

E inevitabilmente sono partite le ipotesi.

Cosa farà Fiorello su Rai 1? Le ipotesi sul nuovo programma

La prima possibilità è anche quella più immediata: un nuovo grande varietà in prima serata.

Sarebbe in qualche modo un ritorno alle origini televisive di Fiorello, con musica, imitazioni, ospiti, monologhi e improvvisazione. È però importante sottolineare che, al 26 settembre, la Rai non ha ancora annunciato ufficialmente questo formato. Le ricostruzioni pubblicate oggi parlano infatti di varie possibilità, non di una decisione resa pubblica.

Una seconda ipotesi riguarda un programma più vicino al talk show, naturalmente reinterpretato nello stile dello showman.

RaiNews indica proprio queste due strade – prima serata in stile varietà oppure talk – tra le possibilità che circolano dopo la pubblicazione del filmato.

C’è poi l’ipotesi di un one man show, magari composto da poche serate evento.

Una formula di questo tipo permetterebbe a Rai 1 di trasformare il ritorno di Fiorello in un appuntamento speciale senza inserirlo necessariamente in una programmazione quotidiana.

Più difficile, almeno osservando l’attuale palinsesto, immaginare un programma quotidiano nel daytime. Le principali fasce di Rai 1 sono infatti già occupate da titoli consolidati: dalla mattina con Unomattina e Storie Italiane fino a È sempre mezzogiorno, La volta buona, La vita in diretta e i programmi del preserale. Anche questa considerazione viene avanzata nelle prime ricostruzioni sul possibile progetto.

Rimane inoltre aperto un altro interrogativo: il nuovo impegno su Rai 1 sarà collegato in qualche modo a La Pennicanza oppure sarà completamente indipendente?

Per il momento non esiste una risposta ufficiale.

Il ritorno radiofonico era in lavorazione e la stessa Rai Radio2 lo aveva confermato poche settimane fa, ma non ne aveva ancora annunciato tempi definitivi.

Quando torna Fiorello su Rai 1

Ed è probabilmente questa la domanda che molti spettatori si stanno facendo dopo aver visto il video.

La data non è stata ancora comunicata.

L’unica indicazione mostrata nel filmato è “Prossimamente”. Non è quindi possibile, allo stato attuale, indicare una serata precisa senza trasformare un’ipotesi in una notizia.

Lo stesso vale per il titolo.

Al momento non è stato comunicato il nome del nuovo progetto televisivo e non è stato chiarito se si tratterà di una singola serata, di più appuntamenti oppure di una trasmissione con una presenza più continuativa nel palinsesto.

Il mistero, del resto, sembra essere parte integrante della strategia scelta per il lancio.

Fiorello avrebbe potuto rivelare immediatamente titolo e data. Ha preferito fare esattamente il contrario: annunciare soltanto la destinazione e lasciare che il pubblico cominciasse a chiedersi cosa stia preparando.

Il precedente de Il più grande spettacolo dopo il weekend

Il riferimento inevitabile è Il più grande spettacolo dopo il weekend, lo show che Fiorello condusse su Rai 1 nel 2011.

Quella trasmissione rappresentò uno dei suoi più importanti successi televisivi e proprio il lungo intervallo trascorso da allora rende particolarmente significativo l’annuncio di queste ore. Sky TG24 parla infatti di un ritorno sulla rete ammiraglia a quindici anni da quello show.

Da allora Fiorello ha sperimentato moltissimo.

Radio, streaming, social, incursioni televisive e soprattutto Viva Rai2! hanno mostrato un modello di intrattenimento molto più libero rispetto al classico varietà del sabato sera.

Proprio per questo è difficile capire quale Fiorello vedremo adesso.

Potrebbe scegliere la dimensione spettacolare della prima serata oppure portare su Rai 1 proprio quel linguaggio più rapido e imprevedibile sviluppato negli ultimi anni.

Per adesso, però, questi restano scenari.

L’unica certezza del 26 settembre 2026 è quella mostrata alla fine dello spot: Fiorello tornerà su Rai 1. Per sapere con quale programma, quando andrà in onda e chi sarà al suo fianco bisognerà attendere il prossimo annuncio.

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