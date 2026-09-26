Enrico Brignano: età, altezza, moglie, figli, genitori, fratello e dove vive





Enrico Brignano è uno dei comici e attori italiani più popolari. Romano, classe 1966, è sposato con Flora Canto ed è padre di Martina e Niccolò.





Enrico Brignano ha 60 anni ed è alto 1,76 metri. È sposato dal 2022 con Flora Canto, ha due figli ed è cresciuto a Dragona, nella periferia romana.

Attore, comico, regista, doppiatore e uomo di teatro, Enrico Brignano ha costruito gran parte della propria carriera sulla capacità di raccontare con ironia la quotidianità degli italiani e, soprattutto, dei romani.

Nato a Roma il 18 maggio 1966, nel 2026 ha compiuto 60 anni. È cresciuto a Dragona, nella periferia sud-occidentale della Capitale, un territorio che ritorna spesso nei racconti legati alla sua infanzia e alla sua famiglia.

La sua formazione artistica è strettamente collegata a Gigi Proietti: Brignano si è infatti formato al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto dal grande attore romano, diplomandosi nel 1990.

Da lì sono arrivati teatro, televisione e cinema. Il grande pubblico televisivo lo ha conosciuto anche grazie a Un medico in famiglia, dove interpretava Giacinto, ma nel corso degli anni Brignano ha legato sempre più il proprio nome ai grandi spettacoli teatrali e ai one man show.

Quanti anni ha Enrico Brignano e quanto è alto

Enrico Brignano è nato il 18 maggio 1966 e ha quindi 60 anni.

Per quanto riguarda l’altezza, le principali schede biografiche riportano 1,76 metri. Il dato compare sia nella biografia IMDb sia nella scheda professionale di ComingSoon.

Brignano è nato a Roma ed è cresciuto nella zona di Dragona. La sua romanità è successivamente diventata uno degli elementi più riconoscibili della sua comicità, pur avendo una famiglia con origini anche fuori dal Lazio.

Chi sono i genitori e il fratello di Enrico Brignano

I genitori di Enrico Brignano sono Antonino (indicato anche come Antonio in alcune biografie) e Anna. Le ricostruzioni biografiche concordano sulle diverse origini familiari: il padre aveva origini siciliane, mentre la madre proveniva da Palombaro, in provincia di Chieti, in Abruzzo. Una biografia riferisce inoltre che il padre era nato in Tunisia.

Il rapporto con la famiglia ha avuto un peso importante anche nella sua comicità e nei racconti autobiografici portati sul palcoscenico.

Brignano ha anche un fratello maggiore, Gaspare. Di lui si conosce molto meno perché, a differenza di Enrico, è rimasto sostanzialmente lontano dalla notorietà televisiva. Una vecchia intervista dello stesso Brignano permette inoltre di ricostruire la differenza d’età: Gaspare ha circa sei anni più di lui.

Proprio il rapporto con la madre è tornato al centro del suo spettacolo Bello di mamma!, nel quale ricordi familiari e figura materna diventano il punto di partenza per parlare del presente, della tecnologia e delle paure degli adulti.

Chi è la moglie Flora Canto e quanti figli hanno

La moglie di Enrico Brignano è Flora Canto, attrice, conduttrice e cantante romana nata il 12 febbraio 1983.

La loro relazione è iniziata nel decennio scorso e il matrimonio è stato celebrato il 30 luglio 2022. La cerimonia civile si è svolta alla Posta Vecchia Hotel di Palo Laziale, sul mare, alla presenza dei loro due figli. A celebrare l’unione fu il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando.

Prima di Flora Canto, Brignano era stato sposato con Bianca Pazzaglia. Le nozze risalgono al 2008 e il matrimonio si è concluso nel 2013.

Dal rapporto con Flora sono nati due figli: Martina e Niccolò.

La primogenita Martina Brignano è nata il 10 febbraio 2017 a Roma. Al momento della nascita pesava 2,820 chilogrammi e fu proprio Brignano a condividere pubblicamente la gioia per essere diventato padre.

Il secondo figlio, Niccolò, è nato il 20 luglio 2021. Quando Enrico e Flora si sono sposati l’anno successivo, Martina aveva cinque anni e Niccolò appena uno.

Brignano ha raccontato anche come la paternità sia arrivata per lui in età matura. In un’intervista spiegò di cercare di compensare i periodi nei quali il lavoro e le tournée lo tengono lontano da casa dedicando ai figli tempo di qualità quando può stare con loro.

Dove vive Enrico Brignano

Su questo punto è opportuno distinguere le informazioni pubbliche dalle indiscrezioni sulla vita privata.

Brignano è profondamente legato a Roma, città nella quale è nato e cresciuto e nella quale ha costruito una parte importante della propria vita personale e professionale. Le fonti biografiche confermano che è cresciuto nella zona di Dragona.

Nel corso degli anni diversi articoli hanno parlato della casa condivisa con Flora Canto e i figli, ma non è opportuno confondere il quartiere d’origine di Brignano con l’attuale indirizzo di residenza, che non risulta confermato in modo affidabile dalle fonti consultate. Si può quindi indicare con sicurezza il forte legame della famiglia con Roma e il territorio romano, evitando di attribuire alla coppia un’abitazione precisa sulla base di semplici indiscrezioni.

A 60 anni, Brignano continua intanto a dividersi tra famiglia e palcoscenico. Nel 2026 è nuovamente impegnato con Bello di mamma!, spettacolo che dall’autunno prosegue con numerose date italiane, comprese diverse serate all’Auditorium Conciliazione di Roma.

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