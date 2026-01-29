Bianca Balti, a un anno dalla chemio: “I miei capelli mi ricordano che il mio corpo è sopravvissuto”





Il 28 gennaio 2026 segna un anniversario significativo per Bianca Balti, la modella italiana che ha recentemente condiviso un video sui social media per commemorare un anno dalla conclusione del suo ciclo di chemioterapia. Un anno fa, il 28 gennaio 2025, Balti aveva completato il trattamento, un momento che, come ha rivelato, è passato in silenzio, senza celebrazioni formali. In un post su Instagram, ha voluto dare visibilità al suo percorso, focalizzandosi sulla ricrescita dei suoi capelli, che aveva rasato prima di iniziare le terapie.





Nel video, Bianca Balti ha mostrato il cambiamento dei suoi capelli nel corso dei mesi, evidenziando come siano ricresciuti più folti e ricci rispetto a prima. “Un anno fa ho fatto l’ultima chemioterapia. Niente campanella. Nessuna cerimonia. Per motivi che ancora mi rendono triste, quel momento è passato in silenzio — e mi ha lasciato addosso un sapore amaro che porto ancora con me”, ha dichiarato, esprimendo la sua emozione per un momento così cruciale della sua vita.

La modella ha descritto i suoi capelli ricresciuti come “selvaggi” e “piuttosto ingestibili”, ma ha anche affermato di amarli più di quanto riesca a spiegare. Questo cambiamento non è solo estetico; per Balti, i nuovi capelli rappresentano un simbolo della sua resilienza e della lotta contro il tumore alle ovaie che ha affrontato. “Mi ricordano ogni giorno che il mio corpo è sopravvissuto. Non date mai i vostri capelli per scontati”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di apprezzare ogni aspetto della propria vita, specialmente dopo aver vissuto un’esperienza così difficile.

Il 10 settembre 2025, Bianca Balti aveva già celebrato un altro importante traguardo, un anno dalla diagnosi del suo tumore. In quella occasione, aveva scritto nella sua newsletter: “Oggi celebro l’essere viva”. La modella, che risiede a Los Angeles, ha condiviso le sue preoccupazioni per le sue figlie, Matilde e Mia, rispettivamente di 17 e 9 anni, esprimendo il timore che potessero crescere senza una madre. “Credevo che sarei morta in un letto d’ospedale e che le mie figlie sarebbero cresciute senza madre”, ha rivelato, rendendo evidente il peso emotivo di un anno di lotte e incertezze.

La storia di Bianca Balti è un esempio di resilienza e speranza, in cui la bellezza esteriore si intreccia con la forza interiore. La modella ha dimostrato che, nonostante le difficoltà, è possibile trovare un nuovo significato nella vita e nei cambiamenti fisici che essa comporta. La sua esperienza offre anche uno spunto di riflessione per chi si trova a fronteggiare situazioni simili, incoraggiando a non perdere mai di vista la gratitudine per ciò che si ha e per il proprio corpo.

La condivisione della sua storia attraverso i social media non solo ha permesso a Balti di esprimere le sue emozioni, ma ha anche contribuito a sensibilizzare il pubblico riguardo alla lotta contro il cancro. La sua apertura e vulnerabilità hanno reso il suo messaggio ancora più potente, ispirando molti a vivere con coraggio e determinazione.



