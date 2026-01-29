“Urlavano ma non potevo aiutarli”: la tragedia della mamma che vede i 3 figli annegare





Un tragico incidente ha devastato la vita di Cheyenne Hangaman, una giovane madre del Texas, che ha assistito all’annegamento dei suoi tre figli, di 6, 8 e 9 anni, in uno stagno ghiacciato. L’evento è avvenuto lunedì scorso, mentre la famiglia si trovava in visita da amici in una casa immersa nella natura a nord di Bonham, una comunità rurale situata vicino al confine con l’Oklahoma. Quella che doveva essere una giornata di svago si è trasformata in un incubo in pochi attimi.





I bambini stavano giocando vicino a un lago quando il più piccolo ha tentato di pattinare sul ghiaccio, che si è rivelato troppo sottile e ha ceduto sotto il suo peso, facendolo precipitare nell’acqua gelida. “Erano in tre e io ero solo una e non sono riuscita a salvarli”, ha dichiarato Hangaman in un’intervista alla CBS, visibilmente scossa dall’accaduto.

Secondo le ricostruzioni della polizia, i due fratelli maggiori si sono lanciati in acqua per cercare di soccorrere il piccolo, ma anche loro sono stati intrappolati tra il ghiaccio e l’acqua. Cheyenne Hangaman ha appreso della tragedia quando un’altra figlia è corsa verso di lei, gridando che i suoi fratelli erano caduti in acqua. “Urlavano, mi chiedevano di aiutarli, li ho visti tutti lottare, lottare per rimanere a galla”, ha raccontato Hangaman all’Associated Press, descrivendo i momenti strazianti che ha vissuto.

L’istinto materno l’ha spinta a correre verso di loro, ma la situazione era già disperata. “Quando li ho visti, erano in difficoltà e sapevo che erano già sotto shock perché l’acqua era gelida. Ho corso sul ghiaccio più che potevo per raggiungerli ma alla fine sono caduta anch’io”, ha spiegato. Nonostante i suoi sforzi, il ghiaccio continuava a rompersi, rendendo impossibile il salvataggio. “Ne prendevo uno, cercavo di metterlo sul ghiaccio, ma il ghiaccio continuava a rompersi ogni volta che lo mettevo lì”, ha aggiunto, evidenziando la sua impotenza.

Dopo aver tentato invano di salvare i suoi figli, Hangaman ha sentito che la situazione stava diventando critica. “Non riuscivo a respirare. Non riuscivo a muovermi. A quel punto sapevo che i miei figli se n’erano già andati e ho dovuto cercare di lottare per la mia vita”, ha detto, esprimendo il dolore e la frustrazione per non essere riuscita a salvarli.

Le urla disperate della madre hanno attirato l’attenzione di un uomo del posto, che è accorso in suo aiuto. Grazie al suo intervento, Cheyenne Hangaman è stata tirata fuori dallo stagno con una corda. Purtroppo, i due fratelli più grandi sono stati recuperati, ma per loro non c’era più nulla da fare. Il corpo del bambino di sei anni è stato recuperato successivamente dai soccorritori, dopo una ricerca nello stagno.



