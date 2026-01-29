Chi è Simone Folco, il giovane compagno e assistente personale di Patty Pravo





L’amore non conosce confini, e la storia tra Patty Pravo e Simone Folco ne è una chiara testimonianza. La celebre cantante italiana, oggi 77enne, e il suo compagno di 36 anni, rappresentano un esempio di come l’età possa essere solo un numero. Legati da oltre tredici anni, Folco non è solo il giovane partner di Pravo, ma anche il suo assistente personale e curatore d’immagine, un ruolo che ha ricoperto fin dall’inizio della loro relazione professionale e personale.





Simone Folco, designer e curatore di immagine, ha fatto il suo ingresso nella vita di Patty Pravo quando era poco più che un ventenne. Da quel momento, ha avuto un ruolo significativo nella carriera della cantante, firmando molti degli abiti indossati da lei durante concerti e apparizioni pubbliche. La stessa Pravo ha raccontato di essere rimasta colpita dal talento creativo di Folco fin dal primo incontro, tanto da desiderare la sua presenza al suo fianco. Oggi, Folco è una figura costante nella vita di Pravo, condividendo con lei non solo il lavoro, ma anche viaggi e momenti di relax. Appassionato di esplorazioni, ama visitare nuove città e spesso condivide attimi della sua vita quotidiana, compresi scatti con Patty Pravo e il suo cane, attraverso il suo profilo Instagram.

Il legame tra Patty Pravo e Simone Folco è unico e va oltre le convenzioni tradizionali di una coppia. La cantante ha più volte sottolineato che tra loro esiste una forma di amore diversa, caratterizzata da un affetto fraterno. “Esistono diversi tipi di amore. Siamo legati da un affetto fraterno, ci divertiamo insieme. La differenza d’età per me non conta”, ha dichiarato Pravo, evidenziando come la loro relazione non sia influenzata dalla differenza di età. Folco, oltre a svolgere il ruolo di assistente e curatore d’immagine, è per Pravo una figura “accudente”, capace di gestire il suo temperamento e di offrirle stabilità.

Dopo un percorso sentimentale ricco e variegato, che ha incluso relazioni con nomi noti della musica italiana e internazionale, come il batterista Gordon Faggetter e diversi matrimoni, Patty Pravo sembra aver trovato in Simone Folco una nuova serenità. La loro unione rappresenta un equilibrio tra professionalità e affetto, permettendo a Pravo di esprimere al meglio il suo talento artistico mentre gode della compagnia di un partner che la sostiene e la comprende.

La storia d’amore tra Patty Pravo e Simone Folco ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, non solo per la differenza d’età, ma anche per la loro capacità di vivere una relazione autentica e profonda. In un mondo dove spesso si giudica l’amore in base a criteri convenzionali, la coppia dimostra che le connessioni umane possono assumere forme inaspettate e sorprendenti.



