Bruce Willis non sa di essere malato, parla la moglie: “La sua salute sta peggiorando”





In un’intervista esclusiva rilasciata al podcast Conversations with Cam, condotto da Cameron Oaks Rogers, Emma Heming Willis, moglie dell’attore Bruce Willis, ha parlato della difficile situazione legata alla diagnosi di demenza frontotemporale del marito. Willis, 70 anni, non ha mai compreso appieno la gravità della sua condizione, una circostanza che Emma ha descritto come sia una benedizione che una maledizione. “Credo che questa sia la benedizione e la maledizione di tutto questo: Bruce non ha mai, mai capito”, ha dichiarato Emma, esprimendo la sua gratitudine per il fatto che il marito non sia consapevole di ciò che gli sta accadendo.





La condizione di Bruce Willis è complicata dall’anosognosia, un disturbo neurologico che impedisce al cervello di riconoscere le malattie presenti nell’organismo. “È una situazione in cui il cervello non può identificare quello che gli sta accadendo”, ha spiegato Emma. Per lui, e per altri che vivono con l’anosognosia, questa condizione diventa la loro normalità.

Emma Heming Willis ha voluto chiarire un aspetto importante riguardo alla comprensione comune dell’anosognosia. Molti tendono a interpretare il comportamento di chi soffre di questa condizione come una forma di negazione. “La gente pensa che sia negazione, come se non volessero andare dal dottore perché continuano a dire ‘sto bene, sto bene’. In realtà è l’anosognosia che entra in gioco. Non è negazione. È semplicemente che il loro cervello sta cambiando. Questo fa parte della malattia”, ha sottolineato.

La famiglia di Bruce Willis ha reso pubblica la diagnosi di demenza frontotemporale nel 2023, portando alla luce le sfide quotidiane legate a questa malattia progressiva. Tra i sintomi si annoverano la perdita delle capacità motorie, problemi nella deambulazione e nella deglutizione, oltre a spasmi muscolari. Si tratta della forma più comune di demenza per le persone sotto i 60 anni.

Nonostante le difficoltà, Emma ha condiviso che Bruce è ancora molto presente nella sua vita. “Siamo progrediti insieme a lui. Ci siamo adattati insieme a lui”, ha affermato, descrivendo come la famiglia stia affrontando l’evoluzione della malattia. Ha anche parlato del modo in cui il marito riesce a connettersi con lei e i loro figli, anche se in modo diverso rispetto a prima. “Ha un modo di connettersi con me, con i nostri figli che forse non è lo stesso di come tu ti connetteresti con una persona cara, ma è ancora molto bello. È solo diverso e tu impari ad adattarti”, ha aggiunto.

La testimonianza di Emma Heming Willis non solo offre uno sguardo intimo sulla vita quotidiana della coppia, ma mette anche in evidenza le sfide che affrontano insieme. La demenza frontotemporale è una malattia che colpisce non solo il paziente, ma anche le persone a lui vicine, che devono trovare modi per adattarsi e mantenere i legami affettivi.



