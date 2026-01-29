Travolti da un’auto, Manuel fa scudo col corpo per salvare la fidanzata: muore dopo giorni di coma





La tragica vicenda di Manuel Piazza, un giovane di 30 anni, ha scosso profondamente la comunità di Trapani. Piazza è deceduto all’ospedale di Palermo dopo aver lottato per giorni in coma a seguito di un incidente stradale avvenuto il 24 gennaio in via Ammiraglio Staiti, nei pressi della statua di Garibaldi. Il giovane, originario di Milano, è stato investito insieme alla fidanzata, Annalisa, una nutrizionista trapanese, mentre si stavano dirigendo verso la loro auto dopo aver cenato in un ristorante.





Secondo le prime ricostruzioni, Manuel si sarebbe frapposto tra l’auto in arrivo e la sua compagna nel tentativo di proteggerla. A causa della gravità delle ferite riportate nell’impatto, è stato inizialmente trasportato all’ospedale di Trapani, ma successivamente è stato trasferito d’urgenza a Palermo a causa delle sue condizioni critiche. Purtroppo, i medici hanno dichiarato il decesso del giovane nelle scorse ore.

Annalisa, attualmente ricoverata a Trapani, ha condiviso un commovente messaggio sui social per ricordare il suo fidanzato. “Sei stato il dono più prezioso che la vita mi abbia fatto. Ti immagino sorridente, con il tuo mare. So che mi darai la forza per affrontare tutto questo. Io e tu, tu ed io. Per sempre”, ha scritto, esprimendo il suo dolore per la perdita.

Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha espresso il suo cordoglio per la tragedia. “La notizia dell’incidente mortale in via Ammiraglio Staiti ci ha colpito profondamente. Manuel, un giovane che ha dato la sua vita per salvare quella della sua ragazza: un eroe che resterà per sempre nel cuore della nostra comunità”, ha dichiarato il primo cittadino. Inoltre, ha aggiunto: “In questo momento di dolore e di sgomento, voglio esprimere la mia più profonda vicinanza alla famiglia e agli amici di Manuel”.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona. L’ex consigliere comunale Ninni Passalacqua ha denunciato la pericolosità di via Ammiraglio Staiti e di via Virgilio, chiedendo interventi urgenti per migliorare la sicurezza dei pedoni. “È fondamentale installare attraversamenti pedonali rialzati e potenziare l’illuminazione per prevenire simili tragedie”, ha affermato.

La comunità di Trapani si è mobilitata per ricordare Manuel e per discutere le misure necessarie a garantire la sicurezza stradale. Questo tragico evento mette in luce non solo il coraggio di un giovane che ha sacrificato la propria vita per proteggere la persona amata, ma anche la necessità di un cambiamento nelle infrastrutture stradali per garantire la sicurezza di tutti.



