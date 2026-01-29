Caterina Balivo sbotta: “Come è possibile che alcuni napoletani tifino Juventus? Avete dei problemi?”





La conduttrice Caterina Balivo, nota per il suo programma La volta buona, ha riaffermato la sua fede calcistica nel Napoli, suscitando un certo scalpore tra i tifosi juventini di Napoli. Recentemente, un video pubblicato da Spazio Napoli ha messo in luce le dichiarazioni di Balivo, che ha raccontato un incontro avvenuto in aereo con alcuni napoletani che sostenevano la Juventus. La conduttrice ha utilizzato un tono ironico per esprimere la sua incredulità riguardo a questa situazione.





Caterina Balivo si trovava a Torino per assistere alla partita tra Juventus e Napoli, terminata con una sconfitta per i partenopei, con un punteggio di 3-0. Durante un’intervista, ha dichiarato: “Perché ho detto di essere tifosa del Napoli per fede innata? Ma come fai a nascere a Napoli e tifare per un’altra squadra. Io me lo sono chiesta”. La conduttrice ha poi condiviso un aneddoto in cui ha incontrato, durante il volo da Roma a Torino, alcuni napoletani che si recavano alla partita non per sostenere il Napoli, ma per tifare per la Juventus.

“Quando ho preso l’aereo da Roma per andare a Torino c’erano tanti juventini, che erano anche napoletani. E io ho detto: ‘Ma come è possibile che succeda questa cosa? Avete dei problemi?’. Loro mi hanno guardato un po’ stupiti che gliel’avessi chiesto. Ma davvero, mi chiedo come si fa. Eppure succede”, ha spiegato Balivo, lasciando trasparire la sua sorpresa e incredulità.

La conduttrice ha sempre manifestato il suo sostegno per il Napoli, vivendo con passione le gioie e i dolori della sua squadra del cuore. In diverse occasioni, ha condiviso sui social le sue emozioni, esprimendo dispiacere e lacrime quando il Napoli è stato eliminato dalla Champions League, così come ha gioito per la vittoria dello scudetto e per i successi della squadra. La sua affermazione, che ha sollevato qualche malumore tra i tifosi juventini residenti a Napoli, riflette il forte attaccamento che i tifosi hanno nei confronti della propria squadra, rendendo difficile per loro concepire l’idea di sostenere un’altra formazione.

Il dibattito sulla fede calcistica è un tema ricorrente in Italia, dove le rivalità tra le squadre possono essere molto intense. Caterina Balivo, con la sua dichiarazione, ha riacceso una discussione su cosa significhi essere tifosi e su come le identità sportive possano variare anche all’interno di una stessa città. La sua posizione di tifosa del Napoli è chiara, e il suo stupore di fronte ai napoletani che tifano per la Juventus mette in evidenza le differenze culturali e le aspettative legate al tifo calcistico.

In un contesto sportivo dove le passioni sono forti e le rivalità accese, le parole di Caterina Balivo possono essere interpretate come un invito a riflettere su cosa significhi veramente tifare. La sua ironia, sebbene possa essere stata fraintesa, serve a sottolineare l’importanza dell’appartenenza e della fedeltà a una squadra, un aspetto che molti tifosi considerano sacro.

