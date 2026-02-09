Bimba di 2 anni muore nel lettino a Bordighera: la scoperta al risveglio, indagini in corso





Una tragica scoperta ha colpito la comunità di Bordighera nella mattinata di lunedì 9 febbraio, quando una bambina di appena 2 anni è stata trovata senza vita nel suo lettino. La drammatica situazione è emersa quando i genitori sono andati a svegliarla e l’hanno trovata esanime nella sua stanza. Immediatamente, è stata effettuata una chiamata al numero di emergenza 118 per richiedere assistenza medica, ma ogni tentativo di salvare la piccola si è rivelato vano.





All’arrivo dei sanitari nella località Morghe, i medici hanno cercato di rianimare la bambina per portarla in ospedale, ma purtroppo, dopo vari tentativi, si sono dovuti arrendere e dichiarare il decesso. La causa del decesso è stata identificata come arresto cardiocircolatorio, ma la natura di questo evento rimane ancora da chiarire. A causa della dinamica del rinvenimento, i soccorsi hanno allertato le forze dell’ordine, come previsto dalla prassi in situazioni del genere.

Al momento, non ci sono sospetti di atti violenti. Tuttavia, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nell’abitazione della famiglia in provincia di Imperia per avviare un’indagine sui fatti. Sul posto è giunto anche un medico legale, il quale ha effettuato un primo esame esterno del corpicino della bambina, dal quale non sono emerse lesioni né segni di violenza. La notizia è stata comunicata anche al pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica locale, che ha deciso di intervenire per seguire l’evoluzione della situazione e ha sequestrato la salma della piccola.

La magistratura, dopo aver valutato le circostanze, deciderà se sarà necessario disporre accertamenti medico-legali, come un’autopsia, per chiarire ulteriormente le cause della morte della minore. Questo episodio ha suscitato un forte impatto emotivo nella comunità, e le autorità stanno lavorando per raccogliere tutte le informazioni utili per comprendere cosa sia realmente accaduto.

Le indagini sono ancora nelle fasi iniziali, e il lavoro degli investigatori è fondamentale per fare chiarezza su un caso così delicato. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato alla morte della bambina. È essenziale comprendere se ci siano stati fattori esterni o se si tratti di una tragedia legata a condizioni di salute preesistenti.

La morte di una giovane vita suscita sempre grande dolore e preoccupazione, e in questo caso, la comunità di Bordighera si stringe attorno alla famiglia colpita da questa immane tragedia. La perdita di un bambino è un evento devastante, e le autorità locali sono consapevoli della necessità di fornire supporto e assistenza alla famiglia in questo momento difficile.



