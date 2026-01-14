​​


Boldrini critica le donne iraniane, ma l’ospite le ricorda il velo che indossava in Iran

Emanuela B.
14/01/2026
Laura Boldrini, ex Presidente della Camera dei Deputati, ha espresso la sua opinione sulla situazione in Iran, affermando che il popolo iraniano debba raggiungere l’autodeterminazione senza interferenze esterne.  Tuttavia, durante la sua visita nel paese, ha indossato il velo, un gesto interpretato da alcuni come una contraddizione rispetto alle sue dichiarazioni.  Questo episodio ha suscitato critiche, soprattutto alla luce delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle autorità iraniane, tra cui la tortura e l’uccisione di donne che protestano contro l’obbligo del velo.  La reazione della Boldrini, quando confrontata con queste accuse, è stata oggetto di dibattito pubblico.



 



