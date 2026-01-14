Boldrini critica le donne iraniane, ma l’ospite le ricorda il velo che indossava in Iran





Laura Boldrini, ex Presidente della Camera dei Deputati, ha espresso la sua opinione sulla situazione in Iran, affermando che il popolo iraniano debba raggiungere l’autodeterminazione senza interferenze esterne. Tuttavia, durante la sua visita nel paese, ha indossato il velo, un gesto interpretato da alcuni come una contraddizione rispetto alle sue dichiarazioni. Questo episodio ha suscitato critiche, soprattutto alla luce delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle autorità iraniane, tra cui la tortura e l’uccisione di donne che protestano contro l’obbligo del velo. La reazione della Boldrini, quando confrontata con queste accuse, è stata oggetto di dibattito pubblico.





Iacometti non le manda a dire: basta ipocrisia! Boldrini fa la lezione sull’Iran e dice che il popolo iraniano si deve liberare da solo, ma quando ci è andata s’è messa il velo senza fiatare. Mentre le iraniane muoiono, torturate per liberarsene. La verità brucia. Vergogna.… pic.twitter.com/TLlYe6IxSO — CAESO QUIINCTIUS (@Orgoglioitalia3) January 13, 2026



