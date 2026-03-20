Bomba Celentano: “figlio segreto”, parte la battaglia legale con Bongiorno





In seguito all’intervista rilasciata da Antonio Maria Segatori al settimanale ‘Oggi’, nella quale quest’ultimo ha affermato di essere figlio di Adriano Celentano, il signor Celentano ha intrapreso un’azione legale. A tal fine, ha incaricato l’avvocato Giulia Bongiorno di tutelare i propri interessi e di prevenire ulteriori speculazioni. In un post pubblicato sui propri profili social, firmato semplicemente “Adriano”, Celentano ha dichiarato: “Prima la presunta madre, ora il presunto figlio”.





Proseguendo, Celentano ha ricordato che circa cinquant’anni fa una donna aveva sollevato una simile controversia, sostenendo che egli fosse padre di suo figlio. L’azione legale promossa da tale donna si concluse con l’archiviazione del procedimento. Oggi, un cinquantacinquenne tenta di ottenere visibilità mediatica riproponendo la medesima questione e dichiarandosi pubblicamente figlio di Celentano. Alla luce di questi eventi, Celentano ha ritenuto opportuno affidare all’avvocato Giulia Bongiorno il mandato di tutelare i propri diritti e di prevenire ulteriori speculazioni.

Secondo quanto riportato dal settimanale ‘Oggi’, Segatori avrebbe depositato presso il Tribunale civile di Milano un ricorso per la dichiarazione giudiziale di paternità. La vicenda aveva già avuto un precedente giudiziario nel 1975, quando la madre di Segatori presentò un ricorso per il riconoscimento di paternità presso il tribunale di Roma. Il procedimento fu successivamente archiviato a seguito della mancata comparizione della donna. Il prosieguo della vicenda dovrà ora necessariamente essere trattato in sede giudiziaria.



