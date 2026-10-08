Bonus e scadenze giovedì 8 ottobre 2026: domande, requisiti e novità

Data: 8 ottobre 2026 Bonus e scadenze 8 ottobre 2026: panoramica rapida Questo articolo riassume le principali novità, i bandi e le scadenze operativi in Italia nella giornata…





Data: 8 ottobre 2026





Bonus e scadenze 8 ottobre 2026: panoramica rapida

Questo articolo riassume le principali novità, i bandi e le scadenze operativi in Italia nella giornata di giovedì 8 ottobre 2026, con indicazione precisa di requisiti, importi e modalità di presentazione delle domande. Se cerchi informazioni su “bonus scadenze 8 ottobre 2026”, qui trovi le misure effettivamente aperte o con termine in quella data, verificate sulle fonti ufficiali e sugli avvisi pubblicati dagli enti gestori.

Green Tour (Ministero del Turismo) – proroga e possibilità di annullare/ripresentare la domanda

Che cos’è: Green Tour è l’incentivo nazionale per interventi nel settore turistico che combina contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato per progetti di investimento delle imprese turistiche.

Novità per l’8 ottobre 2026: il termine di presentazione delle domande è stato prorogato fino alle ore 17:00 dell’8 ottobre 2026. In aggiunta, le società che avevano già presentato domanda hanno potuto, a partire dalle ore 16:00 del 21 settembre fino alle ore 17:00 dell’8 ottobre 2026, annullare la domanda già inviata e ripresentarla tramite la procedura informatica prevista dal soggetto gestore. Sono state inoltre rimodulate alcune regole di valutazione per rendere più accessibili alcuni punteggi della graduatoria.

Chi può partecipare: imprese del settore turistico che soddisfano i requisiti dell’avviso (soggetti giuridici in possesso dei requisiti amministrativi e tecnici richiesti dall’avviso).

Modalità di invio: domande sulla piattaforma del soggetto gestore (procedura Invitalia) con documentazione tecnica e amministrativa richiesta dall’avviso; la procedura è valutativa (graduatoria) e la presentazione entro il termine non garantisce l’accesso automatico al contributo, ma l’ammissione in graduatoria.

Contributi alle attività commerciali – Regione Sardegna (click day: Linea A il 8 ottobre)

Che cos’è: intervento regionale della Regione Autonoma della Sardegna che concedere contributi a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili (con condizioni diverse per acquisto immobili), articolato in due linee: Linea A per investimenti già sostenuti e pagati, Linea B per progetti di investimento da avviare.

Scadenze collegate al 8 ottobre 2026: la trasmissione delle domande in modalità click day è prevista per l’8 ottobre 2026 per la Linea A (con orario di trasmissione indicato dalle 10:00 alle 17:00 nel giorno del click day). Per la Linea A la registrazione sulla piattaforma SIPES chiude di norma alle ore 17:00 del 7 ottobre 2026; per la Linea B la registrazione resta aperta fino alle ore 17:00 dell’8 ottobre 2026 con trasmissione nel click day il 9 ottobre. Il calendario e le regole (equipaggiamento documentale, obblighi e priorità) sono indicati negli atti regionali e nelle FAQ operative della procedura.

Chi può partecipare: MPMI del commercio con requisiti di ammissibilità stabiliti dall’avviso (per la Linea B sono previste riserve o priorità per imprese femminili, giovanili o con sede in piccoli comuni, e l’obbligo di un finanziamento bancario per coprire parte dell’investimento).

Come partecipare: registrazione e compilazione sulla piattaforma SIPES della Regione Sardegna; la trasmissione avviene in regime di click day, quindi è fondamentale rispettare le finestre di registrazione e i tempi tecnici richiesti dall’avviso.

Valorizzazione dimore, ville, parchi e giardini (Regione Lazio) – scadenza 8 ottobre 2026

Che cos’è: bando regionale per la valorizzazione di dimore storiche, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-artistico, con contributi a sostegno di interventi di manutenzione, fruizione e valorizzazione.

Scadenza: le domande devono essere presentate online entro le ore 16:00 dell’8 ottobre 2026. La procedura, i requisiti soggettivi e tecnici, la documentazione richiesta e i criteri di valutazione sono descritti nella pagina ufficiale dei bandi aperti della Regione/ente gestore regionale. (lazioinnova.it)

Chi può partecipare e come: il bando specifica i destinatari ammessi (enti pubblici, soggetti privati titolari di beni, ecc.) e richiede l’invio telematico della domanda su GeCoWEB o altra piattaforma indicata; è importante allegare tutti gli elaborati progettuali e la documentazione catastale e amministrativa richiesta dall’avviso per evitare decadenze.

Avviso “Eccellenze Sportive Puglia 2026” – apertura domande 8 ottobre 2026

Che cos’è: misura della Regione Puglia per riconoscere e sostenere atleti e associazioni sportive che abbiano conseguito risultati di rilievo in competizioni mondiali, europee o nazionali nel periodo stabilito dall’avviso.

Tempi e requisiti: le domande possono essere inoltrate a partire dalle ore 8:00 dell’8 ottobre 2026 fino alle ore 23:59:59 del 28 ottobre 2026. Possono presentare istanza le ASD/SSD con sede legale in Puglia da almeno due anni (per gli sport di squadra) e gli atleti individuali residenti in Puglia da almeno due anni. I titoli sportivi riconosciuti devono essere conseguiti fra il 1° settembre 2025 e il 31 agosto 2026, con piazzamento dal 1° al 3° posto; sono previsti importi differenziati per campionati mondiali/europei e nazionali (es. contributo fino a €3.500 per squadre in competizioni mondiali/europee, ecc.). Le modalità di compilazione richiedono l’accesso alla piattaforma regionale indicata nell’avviso.

Cosa fare oggi (checklist rapida)

Se interessato al Green Tour: completare l’invio su Invitalia entro le ore 17:00 dell’8 ottobre 2026; chi ha già inviato può valutare la ripresentazione entro lo stesso termine se intende modificare la domanda. (ministeroturismo.gov.it)

Se partecipi al bando Commercio Sardegna (Linea A): verifica la registrazione su SIPES e preparati al click day dell’8 ottobre (trasmissione dalle 10:00 alle 17:00); per la Linea B controlla la scadenza di registrazione e il click day del 9 ottobre. (regione.sardegna.it)

Per la misura Lazio “Valorizzazione dimore…”: invia la domanda telematica entro le ore 16:00 dell’8 ottobre 2026 e verifica allegati richiesti.

Per Eccellenze Sportive Puglia: la finestra è aperta dall’8 ottobre (ore 8:00) al 28 ottobre (23:59:59); prepara documentazione federale che certifichi i risultati sportivi. (pagamenti-elettronici.regione.puglia.it)

Nota su termini, graduatorie e modalità di assegnazione

Molti degli interventi sopra elencati seguono procedure valutative o a sportello con graduatorie (Green Tour, bandi regionali) oppure con click day/ordine cronologico (alcuni bandi regionali, avvisi per attività commerciali). Presentare la domanda completa e nei termini è condizione necessaria ma non sufficiente: negli avvisi valutativi l’ammissione dipende dalla classifica, mentre nei click day l’ordine di arrivo e i requisiti formali determinano l’esito. Per ogni bando è fondamentale seguire la procedura ufficiale indicata nell’avviso e caricare tutta la documentazione richiesta (allegati tecnici, dichiarazioni sostitutive, firme digitali ecc.).

Il 8 ottobre 2026 è una giornata con scadenze e aperture rilevanti per imprese e operatori: dal Green Tour nazionale ai click day regionali per il commercio in Sardegna, fino ai bandi regionali per cultura e sport. Prima di inviare la domanda, leggi con attenzione il testo integrale dell’avviso, verifica i requisiti tecnici e amministrativi e prepara la documentazione richiesta. Le procedure sono spesso tassative nei termini e nelle modalità; una verifica preventiva può evitare errori che determinano esclusioni.

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