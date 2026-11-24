



A Un Giorno da Pecora il conduttore di Porta a Porta contesta la linea politica della trasmissione, ma invita a non giudicare subito i nuovi ascolti.





Bruno Vespa ha contestato l’attuale fase di Report, affermando che una puntata di Rai 3 aveva riservato due ore a critiche rivolte a Fratelli d’Italia e al centrodestra. Ne ha discusso a Un Giorno da Pecora, trasmissione di Rai Radio 1, dopo aver guardato il programma. Secondo lui, la squadra odierna avrebbe superato, sul piano dell’attacco politico, persino l’intensità attribuita in passato a Sigfrido Ranucci. Vespa ha infine dichiarato che, rispetto alla puntata appena vista, avrebbe preferito la conduzione precedente durante l’intervista radiofonica di quella sera, in particolare.

Il conduttore di Porta a Porta ha distinto la valutazione editoriale dal giudizio sugli ascolti. I risultati iniziali, ha osservato, non bastano per stabilire come andrà la nuova fase: anche Ranucci aveva cominciato con numeri contenuti, prima di ampliare il pubblico negli anni. Per questo Vespa ritiene possibile che anche la squadra attuale cresca nelle prossime settimane. Le riserve che ha espresso riguardano soprattutto l’impostazione politica della trasmissione, non una previsione negativa sul suo andamento. Le sue parole sono arrivate mentre il cambio di conduzione e i primi dati Auditel alimentavano il dibattito sul programma.

Con la puntata dell’8 novembre su Rai 3 è partita la stagione di Report condotta da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, dopo l’uscita di Ranucci. I dati pubblicati da Repubblica indicano 1 milione 182 mila spettatori e il 6,6% di share per l’esordio. La prima puntata dell’annata precedente aveva invece attirato 1 milione 669 mila persone, con uno share del 9,3%. Nel 2017, quando Ranucci prese il posto di Milena Gabanelli, l’avvio segnò il 7,74% e il Secondo appuntamento il 5,63%. Il raffronto riguarda stagioni differenti e lascia intatta la cautela espressa da Vespa.

Alla vigilia del debutto, ANSA indicava Di Pasquale e Piervincenzi come co-conduttori. La prima, inviata storica della trasmissione, era stata scelta in seguito al ritiro di Giulia Presutti. Nel frattempo Giulio Valesini e Bernardo Iovene avevano accettato l’incarico di capiautori. Report ha dunque aperto la nuova stagione con un gruppo di volti diverso da quello abitualmente associato al programma negli anni passati. Tale passaggio aiuta a inquadrare i commenti di Vespa, ma non prova che la linea editoriale sia mutata come lui sostiene. La sua affermazione riguarda la puntata vista e rappresenta un’opinione personale, non un dato oggettivo.

Le reazioni alle parole di Bruno Vespa sono comparse su X, dove vari utenti hanno contestato la sua lettura della puntata e ne hanno messo in discussione l’imparzialità. Alcuni commentatori gli hanno attribuito una vicinanza all’attuale governo, trasformando il confronto in una critica al conduttore di Porta a Porta. Altri hanno spostato l’attenzione su Cinque minuti, trasmissione che Vespa presenta su Rai 1, sostenendo che la sua linea non sarebbe coerente con le obiezioni rivolte a Report. Nei messaggi citati sono apparse anche accuse di trattamento sbilanciato delle forze politiche nel servizio pubblico. Queste affermazioni rappresentano commenti individuali raccolti sui social: non attestano un orientamento comune al pubblico né provano una parzialità di Vespa o dei programmi coinvolti nel dibattito.

Nel corso dell’intervista a Un Giorno da Pecora Vespa ha parlato anche di possibili scenari televisivi. Ha accolto con favore l’ipotesi che Enrico Mentana possa approdare in Rai, ma ha ammesso di non saper indicare quale ruolo gli verrebbe affidato. Quanto alla guida del TgLa7, ha considerato Giovanni Floris e Luca Damilano entrambi preparati per quell’incarico. Su Urbano Cairo ha osservato che privilegia logiche commerciali; ha contrapposto il Corriere della Sera, da lui chiamato grande quotidiano di sistema, alla rete La7. Queste valutazioni non coincidono con la sua posizione su Report. Resta aperto il dibattito sulla direzione del programma e sull’attesa necessaria per giudicarne la fase.



