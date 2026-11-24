



Francesco Schettino torna a casa dopo più di nove anni di detenzione: per l’ex comandante della Costa Concordia è arrivato l’affidamento ai servizi sociali e un impiego nel turismo della penisola sorrentina.





Concluso un periodo carcerario durato più di nove anni, Francesco Schettino è tornato a vivere nella casa di Meta di Sorrento, nel Napoletano. La magistratura di Sorveglianza gli ha accordato l’esecuzione della pena in affidamento ai servizi sociali. L’ex responsabile al comando della Costa Concordia, oggi 66enne, ha ricevuto una condanna definitiva a sedici anni: la scadenza della pena è fissata al luglio 2030. In questa fase svolgerà inoltre un’attività turistica, attenendosi a turni e condizioni fissati dai giudici competenti.

Schettino entrerà in servizio presso una società che affianca bed and breakfast, alloggi turistici e case vacanza della penisola sorrentina con consulenze e prestazioni. L’assunzione avrà durata indeterminata. A riferire la notizia è stata Repubblica, che ha citato quanto l’ex comandante avrebbe confidato alla legale Francesca Carnicelli: avrebbe manifestato impazienza di iniziare. Il compito lo riporta nell’ambito dell’ospitalità, senza però coinvolgerlo nella guida delle navi da crociera. Questo incarico riguarda dunque il comparto turistico locale.

La decisione giudiziaria stabilisce per Schettino una giornata di otto ore lavorative, oltre a quattro ore da riservare a volontariato e servizi utili alla collettività. Anche la libertà di movimento è circoscritta: l’uscita da casa è vietata prima delle sette e il rientro deve avvenire entro le 21. Il ritorno a Meta è seguito all’autorizzazione della misura alternativa, che comporta un percorso di reinserimento sociale subordinato alle prescrizioni dei giudici. Secondo la fonte, finora l’ex comandante ha mantenuto un atteggiamento discreto.

A Meta il ritorno di Schettino è stato notato, anche se alcuni cittadini hanno preferito richiamare l’esigenza di tutelarne la vita privata. Un anziano del posto ha riferito di non averlo incontrato dal suo rientro e ha ipotizzato che fosse presso il fratello. Ha inoltre ricordato che, in passato, l’ex comandante era solito fermarsi in una piazzetta affacciata sul mare, senza che ora vi si faccia vedere come prima.

Giuseppe Tito, primo cittadino di Meta, ha detto di essersi confrontato con Schettino dopo il suo rientro. Conoscendolo da anni, lo vede affaticato dal clamore mediatico che non si interrompe, ma pacato nell’affrontare il periodo appena iniziato. A suo giudizio, l’impiego dà attuazione alle norme vigenti; ha inoltre osservato che gli abitanti del paese sono portati a fare quadrato attorno a lui. Luigi Cafiero, comandante e amico fin dall’infanzia, che abita accanto, ha dichiarato il proprio sostegno. Pur senza essersi ancora rivisti, desidera abbracciarlo appena ne avrà occasione e afferma che Schettino è stato lasciato solo.



