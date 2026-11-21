Il Tribunale di sorveglianza ha disposto la misura alternativa dopo nove anni e mezzo di detenzione. Restano sei anni e mezzo di pena e obblighi da rispettare.





Il Tribunale di sorveglianza ha disposto la misura alternativa dopo nove anni e mezzo di detenzione. Restano sei anni e mezzo di pena e obblighi da rispettare.





Francesco Schettino ha lasciato il carcere romano di Rebibbia nella serata di venerdì 20 novembre. L’ex comandante della Costa Concordia sconterà fuori dal penitenziario i sei anni e mezzo di pena ancora da espiare, dopo che il Tribunale di sorveglianza gli ha concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali. La condanna definitiva è di 16 anni per il naufragio del 13 gennaio 2012, nel quale morirono 32 persone. La decisione è stata confermata dalla sua avvocata, Francesca Carnicelli, al sito Maremma Oggi. Schettino aveva trascorso in carcere nove anni e mezzo.

Il provvedimento non equivale alla fine della pena né a una libertà priva di condizioni. L’affidamento prevede che Schettino rispetti le prescrizioni stabilite dai magistrati e sia seguito dall’Ufficio di esecuzione penale esterna. Una violazione può portare alla revoca del beneficio. La fonte non indica dove vivrà l’ex comandante né quale attività svolgerà nell’ambito della misura. È noto soltanto che non dovrà rientrare quotidianamente in carcere, a differenza di quanto previsto da altre modalità di esecuzione penale. La decisione permette quindi di proseguire all’esterno il percorso rieducativo seguito durante la detenzione.

La concessione arriva dopo un precedente tentativo, nell’aprile 2025, quando Schettino aveva chiesto la semilibertà. In quella circostanza era stato individuato un possibile impiego presso la Fabbrica di San Pietro, in Vaticano, per lavorare alla digitalizzazione del patrimonio culturale. Il progetto non era poi andato avanti: secondo quanto spiegò Carnicelli, erano venute meno le condizioni lavorative e la difesa aveva rinunciato alla richiesta. Quell’ipotesi riguardava dunque una misura diversa da quella concessa ora. La decisione attuale è l’affidamento in prova ai servizi sociali, non la semilibertà legata al lavoro prospettato in Vaticano.

Schettino aveva preso parte a progetti di digitalizzazione a Rebibbia fin dal 2020 e nel corso della detenzione aveva ottenuto alcuni permessi premio. La legale Carnicelli ha riportato giudizi assai favorevoli degli operatori sul suo comportamento e sulla sua adesione alle indicazioni previste dal percorso punitivo e rieducativo. Soddisfatta dell’esito, l’avvocata ha sostenuto che, dal punto di vista della difesa, le condizioni per concedere il beneficio erano presenti. Ha inquadrato l’affidamento come continuazione del percorso avviato in seguito alla condanna. La fonte precisa che si tratta di valutazioni riferite dalla difesa, non di commenti autonomi del Tribunale.

Il naufragio della Costa Concordia

La sentenza inflitta a Schettino riguarda l’incidente della Costa Concordia, verificatosi il 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio. Nel corso della notte, la nave si diresse verso l’isola per il cosiddetto inchino e finì contro gli scogli. Il comandante era Schettino. A bordo vi erano più di quattromila persone. La collisione danneggiò lo scafo, lasciando entrare acqua; l’imbarcazione si piegò infine su un lato in prossimità della costa. Il bilancio fu di 32 vittime.

Durante l’emergenza, i passeggeri e i componenti dell’equipaggio tentarono di raggiungere le scialuppe di salvataggio. L’evacuazione si svolse tra ritardi e difficoltà. Le fasi del soccorso richiesero di portare in salvo chi si trovava sulla nave. Il disastro fu la ragione della condanna di Schettino, che quella notte aveva il comando della Concordia. Le persone affrontarono momenti concitati, mentre l’imbarcazione perdeva stabilità e si inclinava progressivamente verso la costa gigliese.

La vicenda del naufragio è legata anche al confronto telefonico fra Schettino e Gregorio De Falco, che allora guidava la Capitaneria di porto. L’ex comandante si era già allontanato dalla nave quando De Falco gli ordinò di risalire a bordo. Dalla conversazione è rimasta celebre l’esclamazione: «Vada a bordo, cazzo!». La fonte accosta quel momento alle responsabilità per il disastro riconosciute dalla giustizia. La condanna definitiva inflitta a Schettino è di 16 anni di reclusione. L’affidamento appena accordato riguarda soltanto il modo di scontare la parte residua: non cambia la sentenza e non elimina le responsabilità accertate.

Il naufragio si avvicina al quindicesimo anniversario e le 32 persone morte restano un dato imprescindibile, tanto per la storia giudiziaria quanto per la fase esecutiva della pena. La fonte rammenta anche che migliaia di persone dovettero evacuare l’imbarcazione mentre colava a picco. Non offre notizie sulle reazioni dei familiari delle vittime, né riporta commenti provenienti da loro rappresentanti. Di conseguenza, non è possibile attribuire ai parenti alcun giudizio sulla decisione. Sono disponibili soltanto dettagli sulla scelta del Tribunale di sorveglianza, sulle condizioni applicate e su quanto spiegato dall’avvocata di Schettino.

La misura e i precedenti

Il passaggio dall’istituto penitenziario all’affidamento è arrivato dopo la valutazione del percorso seguito da Schettino durante la detenzione. La difesa ha indicato come elementi favorevoli le valutazioni degli operatori e il rispetto delle direttive del programma rieducativo. La fonte non riporta il testo integrale del provvedimento giudiziario e non specifica quali prescrizioni individuali siano state imposte. Resta dunque da distinguere ciò che è noto da ciò che non è stato comunicato: la misura è stata concessa, la pena residua è di sei anni e mezzo e il beneficiario dovrà attenersi agli obblighi fissati dai magistrati.

Il precedente progetto di semilibertà si era fermato per il venir meno delle condizioni lavorative prospettate presso la Fabbrica di San Pietro. L’attività avrebbe riguardato la digitalizzazione del patrimonio culturale, ma non risulta che Schettino l’abbia svolta in quella sede. Le attività di digitalizzazione menzionate durante la detenzione si erano invece tenute a Rebibbia dal 2020. La fonte segnala anche i permessi premio ottenuti nel corso degli anni, senza precisarne numero o date. Questi elementi precedono l’affidamento concesso nel novembre 2026 e non vanno confusi con gli obblighi che accompagneranno la nuova misura.

Schettino non dormirà più nel carcere romano, a condizione che continui a rispettare le prescrizioni e che l’affidamento non venga revocato. Il controllo dell’esecuzione penale resta affidato all’Ufficio competente per le misure esterne, mentre eventuali trasgressioni possono comportare la perdita del beneficio. Non è stato comunicato dove si recherà né quali impegni assumerà. L’uscita da Rebibbia modifica soltanto il regime con cui prosegue la condanna: la pena non è conclusa e rimangono sei anni e mezzo da espiare, oltre alle regole stabilite.



