Candele scintillanti in un ristorante di Madrid: incendio sfiorato 10 giorni dopo il dramma di Crans‑Montana





Solo dieci giorni dopo la tragedia che ha colpito Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio in discoteca ha provocato 40 morti e 116 feriti, un nuovo episodio di emergenza si è verificato a Madrid. Sabato scorso, nel ristorante Fanático, si è sviluppato un incendio a causa di candele scintillanti distribuite ai clienti. Le fiamme hanno raggiunto alcune piante vicino all’ingresso, ma un dipendente ha prontamente utilizzato un estintore, spegnendo il rogo in pochi secondi e evitando conseguenze gravi.





L’incidente è avvenuto in un contesto festoso, caratterizzato da musica alta, luci soffuse e go-go dancer sul bancone. I clienti, ignari del pericolo, agitavano i bengala a ritmo di musica. Una giovane che festeggiava il compleanno ha dichiarato: “Otto secondi di fuoco, ma poteva costarci la vita.” I video dell’incidente, pubblicati sui social e acquisiti dal quotidiano El País, mostrano la confusione: mentre qualcuno protegge le tende, altri ridono, e il fumo dell’estintore si diffonde tra i tavoli. La festa è stata interrotta e il locale è stato evacuato in anticipo, chiudendo prima del previsto.

Inaugurato quattro anni fa al Paseo de la Castellana 43, Fanático ha un rapporto particolare con il fuoco, essendo noto per gli spettacoli con torce ogni domenica e l’uso regolare di bengala per feste e eventi. Tuttavia, dopo l’incidente, i proprietari hanno annunciato che smetteranno di utilizzare qualsiasi tipo di pirotecnica. Inoltre, il Comune di Madrid ha avviato la preparazione di un’ordinanza per regolamentare l’uso di fuochi d’artificio in ambienti chiusi.

Il gruppo GLH Singular Restaurants, proprietario di Fanático e di altri 18 locali, ha sottolineato che tutti i suoi ristoranti possiedono certificati di protezione ignifuga secondo le normative vigenti. “Un fattore che ha permesso di contenere rapidamente l’incendio”, hanno affermato. Hanno anche evidenziato che, grazie alla formazione del personale, l’incendio è stato domato in appena otto secondi.

Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei locali pubblici, richiamando alla memoria tragedie recenti come l’incendio al Burro Canaglia di Madrid del 2022 e quello in una discoteca di Murcia nel 2023. Esperti e operatori del settore avvertono che spettacolo e sicurezza non dovrebbero mai essere in conflitto. Come afferma Nacho Casteleiro, promotore di feste elettroniche: “Esistono molti modi per creare effetti spettacolari senza mettere a rischio nessuno. La responsabilità dell’industria dell’intrattenimento è offrire esperienze memorabili ma sicure.”

Minerva Tapial, CEO del gruppo Rosi La Loca World, ha confermato che, dopo l’incendio al Burro Canaglia, hanno eliminato l’uso di bengala e candele nei loro locali, affermando: “La sicurezza viene prima di tutto, anche quando si punta a creare ambienti spettacolari e Instagram-friendly.”

Mentre Fanático ha evitato una tragedia, l’incidente serve da monito: l’uso del fuoco nei locali pubblici è troppo rischioso per essere considerato solo un elemento scenografico. Le misure di sicurezza devono essere la priorità, e la recente esperienza di Madrid dimostra che è possibile divertirsi senza compromettere la salute e la sicurezza dei clienti. La lezione appresa da questo evento potrebbe portare a cambiamenti significativi nelle pratiche di intrattenimento e nelle normative riguardanti la sicurezza nei locali pubblici, garantendo che episodi simili non si ripetano in futuro.



