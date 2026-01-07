Capotreno ucciso a Bologna, il killer fermato subito dopo il delitto: rilasciato perché non sapevano fosse ricercato





Il soggetto ricercato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, dopo aver commesso il delitto, ha imbarcato su un treno regionale da Bologna a Milano. Durante il viaggio, l’individuo, identificato come il croato Marin Jelenik, avrebbe manifestato comportamenti molesti e aggressivi, anche nei confronti del personale ferroviario.





L’ANSA ha ricostruito l’accaduto, riportando che il presunto omicida sarebbe stato fatto scendere a Fiorenzuola (Piacenza), poco prima delle ore 20:00, per essere consegnato alle autorità competenti in relazione al suo comportamento a bordo del treno. In tale occasione, i carabinieri hanno proceduto all’identificazione del soggetto, che è stato successivamente rilasciato, in quanto non erano ancora state diramate le relative comunicazioni di ricerca.

Avvistamento alla stazione di Milano

Secondo quanto riportato da LaPresse, Marin Jelenic, ricercato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne ucciso con una coltellata nel pomeriggio di ieri nel parcheggio riservato ai dipendenti della stazione di Bologna, sarebbe giunto a Milano nella notte. L’individuo è stato avvistato presso la stazione, ma non è chiaro se si trovi ancora a Milano o se abbia già lasciato la città. Le ricerche di Marin sono tuttora in corso e, secondo le informazioni disponibili, sarebbe giunto a Milano nella tarda serata di ieri.

Il 36enne croato, Marin Jelenic, privo di fissa dimora e di legami sul territorio italiano, era già noto alla Polizia Ferroviaria per precedenti relativi al porto di armi da taglio. Inoltre, era stato identificato in diverse circostanze in contesti ferroviari in tutto il Nord Italia. Le indagini condotte dalla polizia per rintracciarlo proseguono senza sosta e a 360 gradi dal tardo pomeriggio di ieri.

Le indagini hanno consentito, grazie ai numerosi impianti di videosorveglianza presenti nell’area della stazione, di monitorare l’arrivo della vittima in stazione. Come emerge dai filmati, la vittima “viene seguita, per un lasso di tempo significativo e apparentemente senza motivo” dal 36enne croato tuttora ricercato, che sarebbe stato avvistato nelle ultime ore, a quanto si apprende, presso la stazione di Milano, dopo aver imbarcato su un treno a Bologna.



