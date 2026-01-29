Carlo Conti annuncia al Tg1: Achille Lauro co-conduttore del Festival di Sanremo 2026





Manca meno di un mese al 24 febbraio, data ufficiale della prima serata del Festival di Sanremo 2026, e la preparazione per l’evento è in pieno svolgimento. Carlo Conti, il conduttore dell’edizione, ha scelto di utilizzare il Tg1 delle 20 come “ufficio stampa” per annunciare le novità del festival. Durante l’edizione del 29 gennaio, Conti ha svelato il nome di un altro co-conduttore che lo affiancherà per una delle cinque serate: si tratta di Achille Lauro, che sarà presente nella seconda serata, mercoledì 25 febbraio. Questa scelta completa un “tridente” d’eccezione, poiché Lauro condividerà il palco con Laura Pausini, già confermata come madrina e co-conduttrice dell’evento, e con Max Pezzali, che sarà il super ospite di quest’anno.





Achille Lauro, che ha partecipato al festival lo scorso anno con il brano “Incoscienti giovani”, torna quindi a Sanremo, ma in una veste completamente diversa. Quando gli è stato chiesto se avrà anche l’opportunità di cantare durante la sua partecipazione, Lauro ha risposto: “Io sono solo un umile conduttore, vedremo”. Conti ha aggiunto: “Vedremo se ci sarà tempo di farlo cantare”. Già nei giorni precedenti, si erano diffuse voci sulla sua partecipazione, in particolare un appello sui social affinché Lauro dedicasse un momento alle vittime della tragedia di Crans Montana.

Mentre i dettagli ufficiali iniziano a prendere forma, il “toto-nomi” per le restanti protagoniste femminili del festival si fa sempre più frenetico. Tra i corridoi di Viale Mazzini circola insistentemente il nome di Belen Rodriguez. Per la showgirl argentina, non si tratterebbe solo di una conduzione, ma di una performance completa che la vedrebbe impegnata in un duetto speciale con uno degli artisti in gara, i cui nomi sono già stati annunciati. Anche Samira Lui, dopo il successo ottenuto a La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti, sembra essere una delle favorite per una serata all’Ariston.

Non mancano altre candidate di spicco nel panorama televisivo italiano. Andrea Delogu, reduce dal trionfo nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, è tra le papabili per il festival, così come Francesca Fialdini, molto apprezzata dal pubblico nel daytime di Rai. Entrambe rappresentano volti noti e amati della televisione italiana, e la loro presenza al festival potrebbe ulteriormente arricchire l’evento.

Con l’avvicinarsi della date del festival, l’attesa cresce e le speculazioni si intensificano. Conti e il suo team stanno lavorando duramente per garantire uno spettacolo indimenticabile, mantenendo viva la tradizione di un evento che è diventato un punto di riferimento per la musica italiana. La combinazione di artisti affermati e nuove stelle promette di attrarre un vasto pubblico, sia in sala che a casa.

Il Festival di Sanremo non è solo una competizione musicale, ma un vero e proprio evento culturale che unisce il paese in una celebrazione della musica e della creatività. Con i nomi già confermati e le speculazioni che continuano a circolare, il pubblico è in attesa di scoprire quali sorprese riserverà questa edizione.



