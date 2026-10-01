Carolyn Smith affronta la malattia con coraggio: «La vita è bella» e torna a Ballando con le Stelle





Carolyn Smith, presidente della giuria dello storico show Rai1 Ballando con le Stelle, conferma la sua presenza in tv sabato 3 ottobre, anche mentre prosegue le cure contro il tumore che combatte ormai da undici anni. In una recente intervista a Oggi, racconta il suo percorso con ottimismo e invita a non arrendersi davanti alle difficoltà della malattia.





«Mi sveglio la mattina e, anche se sto male, sorrido, ringrazio Dio e cerco di fare più cose possibili. La vita è bella», confida la giudice, oggi 65enne. Nonostante la battaglia ancora in corso, Smith trasmette speranza e forza: un messaggio importante, soprattutto durante il Mese Rosa della prevenzione oncologica internazionale.

Un percorso lungo undici anni

Smith non si nasconde e parla apertamente del suo entusiasmo nonostante la quotidiana lotta contro quella che chiama «l’intruso», sottolineando l’importanza di condividere l’esperienza per aiutare altre donne. «Sono in terapia e continuerò finché la ricerca non troverà una cura definitiva. L’anno scorso ho dovuto fermarmi per un problema al fegato, poi ho ripreso con la radioterapia e oggi seguo un nuovo percorso», spiega Smith.

Ricorda con lucidità il giorno della diagnosi: «Giocavo con i miei yorkshire Scotty e Bibi, quando ho avvertito un dolore al seno. Dopo vari controlli, la diagnosi. E l’inizio di un lungo cammino». La danzatrice sottolinea come spesso sia difficile anche pronunciare la parola “tumore” in pubblico. «In televisione ho iniziato a chiamarlo ‘intruso’, un modo per affrontare un tabù ancora molto forte nella società», aggiunge.

La danza come forma di terapia

La danza è una terapia. Se non fossi stata una sportiva, una ballerina professionista, non so se sarei riuscita a superare tutto quello che ho passato. La danza aiuta perché dà autostima e ti fa andare avanti. Come diciamo in inglese, the show must go on, lo spettacolo deve andare avanti.

Carolyn Smith sottolinea l’importanza di restare attivi, mantenere la fiducia in se stessi e continuare a cercare supporto soprattutto nei momenti più difficili. In particolare, invita chiunque affronti un tumore a non isolarsi e a usare la condivisione come arma contro la solitudine.

Consigli contro i falsi miti online

Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la presidente di giuria ricorda alle donne l’importanza di seguire percorsi medici affidabili e di non lasciarsi ingannare dalle false promesse online:

Non andate nel panico, non chiedete nulla a Google e ChatGpt. Non fidatevi dei guru su Instagram o TikTok che promettono miracoli. Andate dallo specialista, fate tutte le domande e cercate sempre, se necessario, una seconda opinione.

Un messaggio prezioso che mette in guardia sulle molte informazioni scorrette che possono circolare online, invitando invece a seguire le vie ufficiali della medicina e della prevenzione. Smith rappresenta così una voce di speranza e razionalità in un tema che coinvolge direttamente anche molte donne italiane.

L’importanza della prevenzione in Italia

Il racconto di Carolyn trova particolare rilievo nel panorama italiano, dove la prevenzione oncologica e la consapevolezza sul tumore al seno rimangono centrali, con campagne informative che ogni ottobre raggiungono migliaia di donne. L’esperienza di una figura televisiva così amata rafforza il messaggio: non sottovalutare mai i segnali del corpo e affidarsi sempre alla medicina ufficiale.

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