Ho sorriso mentre mio marito sposava la sua amante. Ero all’ottavo mese.





La figura che mi si avvicinava non era un’allucinazione o un fantasma, era reale, con la sua pelle segnata dal tempo, i suoi occhi stanchi ma ancora penetranti, e un sorriso enigmatico che non riuscivo a interpretare in quel momento di caos. Era Michael, il mio primo amore, l’uomo che avevo creduto fosse morto in un incidente stradale dieci anni fa, proprio la settimana prima che Ethan mi chiedesse di sposarlo e che la mia vita cambiasse per sempre. Michael si fermò a pochi passi da me, mi guardò con un misto di affetto e tristezza, mentre io rimanevo immobile, senza fiato, come se il mondo si fosse fermato intorno a me. “Ciao, Elena”, disse Michael con una voce che mi fece vibrare l’anima, la stessa voce che mi aveva consolato in tanti momenti difficili, la stessa voce che avevo creduto di non sentire mai più in vita mia.





“Tu…”, riuscii solo a sussurrare, incapace di pronunciare altre parole, mentre la mia mente cercava disperatamente di elaborare quello che stava succedendo, di capire come fosse possibile che Michael fosse vivo e che fosse lì, proprio ora. “Lo so, è uno shock”, continuò Michael con un sorriso triste, come se capisse perfettamente quello che provavo, “ma ho dovuto farlo, ho dovuto nascondermi per tutti questi anni per proteggerti, Elena, e per proteggere nostro figlio.” Nostro figlio? Ma Michael non aveva figli, e io non ero incinta quando lui era “morto”… eppure, mentre guardavo Michael, mentre sentivo il suo odore, mentre riconoscevo ogni singolo dettaglio del suo viso, realizzai che non mi stavo sbagliando.

“Nostro figlio?”, chiesi con una voce che mi tremava, mentre una paura fredda e tagliente mi si insinuava nel petto, sostituendo la gioia e lo shock iniziale della sua apparizione improvvisa e inspiegabile. Michael annuì, mi raccontò una storia incredibile di agenti segreti, di minacce mafiose, di un incidente orchestrato per fargli credere che fosse morto, e di come avesse dovuto vivere sotto falsa identità per tutti questi anni. E mi raccontò di come avesse saputo del mio matrimonio con Ethan e della mia gravidanza, di come avesse deciso di tornare ora per portarmi via, per proteggermi da Ethan e da quello che stava per succedergli.

“Ma come hai fatto a sapere di Ethan?”, chiesi con sospetto, “e come hai fatto a sapere che sono incinta di suo figlio?”, mentre una nuova verità agghiacciante iniziava a farsi strada nella mia mente, una verità che mi faceva rabbrividire per l’orrore. Michael mi fissò, il suo sorriso si fece più intenso e maligno, come se si stesse godendo la mia confusione e il mio dolore, come se si fosse trasformato in un mostro senza cuore in tutti questi anni di lontananza. “Perché sono stato io a incastrarlo, Elena”, disse Michael con un tono di voce glaciale e spietato, “sono stato io a fornire le prove alla polizia, a fare in modo che Chloe rimanesse incinta, e a convincerti a venire qui oggi per assistere al suo crollo.”

“Tu…”, urlai con orrore, incapace di credere a quello che stavo sentendo, “tu sei un mostro, Michael, sei peggio di Ethan!”, mentre indietreggiavo lentamente da lui, terrorizzata da quell’uomo che una volta avevo amato con tutto il mio cuore. Michael rise istericamente, un suono agghiacciante che mi fece venire la pelle d’oca, “E sai perché l’ho fatto, Elena? Perché Ethan mi ha rubato la mia vita, mi ha rubato te, mi ha rubato nostro figlio… e ora l’ho rubato tutto a lui!” Nostro figlio… ma Michael continuava a dire “nostro figlio”, eppure io non capivo, non riuscivo a capire, finché Michael non mi fece un cenno verso il mio pancione con un sorriso maligno e trionfante.

“Il bambino che porti in grembo, Elena, non è di Ethan”, disse Michael con una voce che mi fece gelare il sangue nelle vene e mi fece barcollare pericolosamente sulle gambe, “è mio.” Mio… il bambino… ma io e Ethan eravamo sposati da dieci anni, avevamo cercato di avere un figlio per anni, e quando finalmente ero rimasta incinta, Ethan era stato così felice… e ora Michael mi stava dicendo che Ethan non era il padre di mio figlio?

“Non ti credo!”, urlai disperata, “tu stai mentendo, sei pazzo, Michael, sei malato!”, mentre cercavo disperatamente di convincermi che fosse tutto un incubo, che Michael non fosse vivo, che non fosse lì, che non mi stesse dicendo queste orribili bugie. Ma Michael mi mostrò un foglio di carta, un test di paternità effettuato in segreto su un campione del mio DNA e di quello del bambino, che confermava che Ethan non era il padre e che Michael lo era. Il foglio mi cadde dalle mani sul marciapiede, mentre sentivo un dolore lancinante al basso ventre, un dolore che mi fece capire che era arrivato il momento, che il mio bambino stava per nascere e che la mia vita era appena diventata un incubo senza fine.

Mentre Michael cercava di aiutarmi, mentre la gente si avvicinava curiosa e spaventata, mentre la polizia tornava indietro attirata dalle mie urla, io mi ritrovai da sola, tra le braccia di un uomo che credevo fosse morto e che ora mi stava dicendo che mi aveva ingannato per tutti questi anni. E mentre venivo portata via in ambulanza, mentre sentivo il dolore delle contrazioni e la paura del futuro che mi attendeva, realizzai che la mia vendetta su Ethan e Chloe non era stata altro che l’inizio della mia punizione, una punizione che mi avrebbe accompagnato per il resto della mia vita.

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