Noemi Bocchi si racconta: la prima intervista insieme a Milly Carlucci prima di Ballando con le Stelle





Noemi Bocchi, 38 anni, conquista la copertina di Gente accanto a Milly Carlucci, che l’ha fortemente voluta nel cast di Ballando con le Stelle. Per Noemi si tratta della sua prima intervista ufficiale, occasione nella quale parla anche del compagno Francesco Totti, con cui festeggia cinque anni insieme. Svela che Totti è rimasto «scioccato» quando gli ha raccontato della sua partecipazione al noto programma di Rai 1.





«In questi anni hanno parlato tutti tranne me – racconta –. Ballando con le Stelle mi permetterà finalmente di mostrarmi per chi sono davvero. In passato non avevo mai pensato di intraprendere un percorso televisivo, ma la chiamata di Milly Carlucci è arrivata al momento giusto, dopo anni di pregiudizi e commenti spesso superficiali sulla mia vita privata».

Noemi Bocchi spiega di aver attraversato anni particolarmente difficili, segnati dalla separazione dal suo ex marito nel 2019 e dalla successiva separazione di Totti dalla moglie. Nel 2023, inoltre, ha affrontato un intervento chirurgico per correggere la diastasi addominale, una condizione fisica che può influenzare fortemente la vita quotidiana. «L’amore della famiglia e la fede mi hanno dato la forza necessaria – rivela –. Sono una persona emotiva, ansiosa, molto più semplice di come appaio dall’esterno. Uscire dalla mia comfort zone come avverrà in tv mi spaventa, ma desidero ritrovare leggerezza e acquisire più sicurezza in me stessa».

Il sostegno di Milly Carlucci e la sfida contro i pregiudizi

Milly Carlucci spiega la sua scelta di puntare su Noemi:

«Esistono persone diventate personaggi senza che si conosca davvero nulla di loro, tranne ciò che riporta il gossip. Volevo offrire a Noemi la possibilità di raccontarsi come essere umano, aldilà dei preconcetti.»

Un’opportunità preziosa soprattutto in un’epoca in cui il pregiudizio spesso oscura la verità, anche nel mondo dello spettacolo italiano.

Noemi racconta anche la reazione di Totti alla notizia della partecipazione: «All’inizio era senza parole, poi mi ha spiegato che temeva per l’impatto mediatico, visto che la nostra relazione è stata sempre al centro dell’attenzione. Alla fine ha scherzato e mi ha detto: ‘E come la stai a fa’ lunga’. Ho firmato subito, senza pensarci troppo, proprio come chi decide di buttarsi nel vuoto col bungee jumping.»

Noemi e Francesco: affinità e differenze

Noemi sottolinea quanto sia forte l’intesa con Francesco Totti, sia nei momenti di complicità che in quelli di confronto: «Siamo molto simili. Semplici, attenti agli altri, anche un po’ timidi. Francesco è autentico e umile, qualità rare per chi ha vissuto una carriera come la sua. L’unica vera differenza? Lui lascia correre ciò che non conta, io invece assorbo tutto e sento il bisogno di chiarire subito.»

L’intervista si conclude con la speranza di Noemi di ritrovare serenità e di sfruttare Ballando con le Stelle come occasione terapeutica e di crescita personale, liberandosi finalmente del peso dei giudizi esterni per affermare la propria identità pubblica.

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