Carriera politica solo per chi è nato in Italia: la proposta della Lega arriva alla Camera





Un nuovo disegno di legge costituzionale è stato presentato alla Camera dei deputati dai parlamentari della Lega: Andrea Barabotti, Gianangelo Bof, Laura Cavandoli, Fabrizio Cecchetti e Alessandro Giglio Vigna. Il testo, composto da quattro articoli, mira a introdurre un requisito aggiuntivo per accedere alle più alte cariche istituzionali dello Stato e delle Regioni: la cittadinanza italiana per nascita. Tra le posizioni interessate figurano quella di Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente del Senato e Presidente della Giunta regionale.





Secondo quanto riportato nel documento, la proposta è motivata dalla necessità di preservare l’identità nazionale e garantire che le figure ai vertici dello Stato abbiano un “legame originario e pieno con la Nazione”. I deputati della Lega sottolineano che tale misura si rende necessaria alla luce delle trasformazioni sociali e dei flussi migratori che stanno interessando l’Italia.

Il testo del disegno di legge, depositato il 10 dicembre e ora disponibile sul sito della Camera, propone modifiche agli articoli 63, 84, 92 e 122 della Costituzione italiana. L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare che chi assume ruoli di maggiore responsabilità nelle istituzioni dello Stato abbia una connessione profonda e continuativa con il Paese. In altre parole, solo i cittadini italiani di nascita potranno ambire alle cariche più alte.

Gli autori del disegno di legge hanno richiamato l’esempio degli Stati Uniti, dove la Costituzione prevede sin dall’origine che solo i cittadini nati sul suolo americano possano diventare Presidente. Tuttavia, i deputati riconoscono che la situazione italiana è diversa. “A differenza degli Usa, un Paese plasmato da intensi flussi migratori fin dalla sua fondazione, la maggior parte delle Costituzioni dei Paesi europei non contempla espressamente un analogo requisito”, si legge nel testo.

La proposta evidenzia come il fenomeno migratorio in Europa, e in particolare in Italia, sia un fenomeno recente rispetto alla fase costituente. Questo avrebbe portato a non considerare inizialmente l’adozione di norme specifiche per limitare l’accesso alle cariche istituzionali in base alla cittadinanza per nascita. Tuttavia, i firmatari ritengono che il contesto attuale renda necessario un intervento normativo per tutelare la continuità istituzionale.

Nel documento si legge inoltre: “L’Italia, come tutti i Paesi caratterizzati da elevati livelli di benessere e civiltà, è oggi interessata da flussi migratori significativi, che rendono necessario mantenere alta l’attenzione sulla loro gestione e sul loro controllo. Parallelamente, il nostro Paese registra un andamento demografico fortemente negativo, segnato da un tasso di natalità tra i più bassi in Europa“. In questo contesto, la proposta mira a garantire che le figure poste al vertice delle istituzioni siano rappresentative del legame storico e culturale con la nazione.

Il disegno di legge ha suscitato diverse reazioni nel panorama politico italiano. Alcuni osservatori hanno sottolineato che una misura del genere potrebbe essere interpretata come una chiusura verso i cittadini naturalizzati o verso coloro che, pur non essendo nati in Italia, hanno contribuito in modo significativo alla società italiana. Altri hanno invece accolto positivamente l’iniziativa, ritenendola necessaria per rafforzare il senso di appartenenza nazionale.

Il dibattito su questa proposta si inserisce in un contesto politico più ampio, in cui il tema dell’immigrazione continua a essere al centro dell’agenda politica. La Lega, da sempre critica verso le politiche migratorie permissive, ha ribadito la necessità di adottare misure volte a preservare l’identità nazionale e a garantire una gestione rigorosa dei flussi migratori.

La proposta legislativa rappresenta un ulteriore passo nella direzione di una politica identitaria promossa dal partito guidato da Matteo Salvini. Tuttavia, resta da vedere se il disegno di legge riuscirà a ottenere il consenso necessario per essere approvato. Essendo una modifica costituzionale, sarà necessario il voto favorevole non solo di entrambe le Camere del Parlamento ma anche, eventualmente, di un referendum confermativo qualora non si raggiungesse la maggioranza qualificata.

In conclusione, il disegno di legge presentato dai deputati della Lega solleva interrogativi importanti sul rapporto tra cittadinanza, identità nazionale e accesso alle cariche pubbliche in Italia. Mentre il dibattito politico continua a infiammarsi, resta aperta la questione su come bilanciare la necessità di preservare l’identità nazionale con i principi di inclusività e uguaglianza sanciti dalla Costituzione italiana.



