Caso Berlinguer a Canale 5, critiche alla decisione: “Berlusconi si rivolterebbe nella tomba”





Negli ultimi giorni, il nome di Bianca Berlinguer è al centro di numerose indiscrezioni riguardanti un possibile cambiamento nella sua carriera professionale. La giornalista e conduttrice, attualmente volto di “È sempre Cartabianca” su Rete 4, potrebbe presto passare a un nuovo progetto che la vedrebbe protagonista in seconda serata su Canale 5. Questa notizia arriva in un momento cruciale per Berlinguer, che ha recentemente lasciato la Rai e continua a suscitare opinioni contrastanti tra il pubblico.





Da anni, Bianca Berlinguer è al timone di “È sempre Cartabianca”, programma che ha saputo conquistare una parte del pubblico grazie al suo approccio diretto e alla consueta apertura con il confronto settimanale con Mauro Corona. Tuttavia, non mancano le critiche. Il critico televisivo Aldo Grasso, scrivendo per il Corriere della Sera, ha paragonato il suo stile a quello di Barbara d’Urso, affermando: “Ormai a Mediaset c’è una nuova Barbara d’Urso, si chiama Bianca Berlinguer.” Grasso ha evidenziato come nelle ultime puntate del programma ci sia stata una mancanza di coerenza narrativa, descrivendo un mix di argomenti che non seguono un filo logico.

“Non c’è un filo narrativo dove viene mescolato tutto; dove Mauro Corona viene chiamato per commentare le cose più incredibili come se fosse il nuovo Alberoni delle montagne,” ha aggiunto il critico, sottolineando l’assenza di una struttura chiara. Ha anche notato come l’inserimento di casi di cronaca, come il delitto di Garlasco, sia diventato un elemento ricorrente nel programma, paragonando il tutto a ciò che faceva Barbara d’Urso, ma senza la stessa trasparenza.

Nonostante le polemiche, la vera notizia sembra essere un possibile cambiamento di rete per Berlinguer. Secondo quanto riportato da Domani.it, la conduttrice sarebbe pronta a lanciare un nuovo programma di inchieste in seconda serata su Canale 5, con un ciclo di sei puntate dedicate all’approfondimento. “È pronta a decollare l’avventura di Bianca Berlinguer in seconda serata su Canale 5: ci saranno 6 puntate per un programma di approfondimento e inchiesta,” riporta il sito.

Questo trasferimento rappresenterebbe un passo significativo nella carriera di Berlinguer e un segnale di fiducia da parte della dirigenza di Mediaset. La nuova collocazione su Canale 5, l’ammiraglia del gruppo, potrebbe ridefinire gli equilibri dell’approfondimento informativo all’interno dell’emittente. Tuttavia, resta da vedere quando arriveranno conferme ufficiali riguardo a questo progetto e quale sarà la programmazione definitiva.

Il passaggio a Canale 5 potrebbe anche riflettere una strategia più ampia da parte di Mediaset per attrarre un pubblico più vasto e diversificato, soprattutto in un contesto televisivo sempre più competitivo. Con l’aumento della domanda di contenuti di qualità e di approfondimento, la scelta di Berlinguer potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata per il network.



