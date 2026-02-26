Catanzaro, camion giù per centinaia di metri: conducente muore nello schianto





Oggi, mercoledì 25 febbraio, si è verificato un grave incidente in via Barlaam da Seminara, a Catanzaro, dove un camionista ha perso la vita dopo che il suo veicolo è caduto in una scarpata profonda alcune centinaia di metri. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Gazzetta del Sud, il conducente, identificato come Antonio Nisticò, imprenditore di 61 anni nel settore del movimento terra, avrebbe perso il controllo del camion, superando il bordo della carreggiata.





Immediatamente dopo l’incidente, i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono accorsi sul luogo, supportati da personale del soccorso alpino e fluviale, oltre all’elicottero del Reparto volo di Lamezia Terme. La complessità del salvataggio è stata amplificata dalla posizione impervia in cui il camion è precipitato, rendendo difficili le operazioni di recupero.

Per facilitare le operazioni, è intervenuto anche l’elicottero Drago VF68, che ha contribuito a localizzare con precisione il punto d’impatto del camion e a coordinare le manovre di recupero. I Vigili del Fuoco, dopo aver raggiunto il mezzo, sono riusciti a recuperare il conducente con l’ausilio dell’elicottero e degli elisoccorritori.

Una volta portato in una zona sicura, Nisticò è stato affidato al personale sanitario del 118, che, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Le ferite riportate nell’impatto con il fondo della scarpata erano troppo gravi per consentire qualsiasi possibilità di sopravvivenza.

Insieme ai soccorritori, sono giunti sul posto anche i Carabinieri della stazione di Gagliano per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le indagini si concentreranno sull’accertamento di eventuali responsabilità e di problemi di natura meccanica al veicolo coinvolto.

Il tragico evento ha scosso la comunità locale, richiamando l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di mantenere la vigilanza alla guida, specialmente su strade che possono presentare tratti pericolosi. La perdita di Antonio Nisticò, un imprenditore ben conosciuto nel settore, lascia un vuoto significativo tra colleghi e familiari.



