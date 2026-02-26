Elettra Lamborghini ironizza sui “festini bilaterali” e chiama in causa Laura Pausini e Carlo Conti





Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha affrontato la polemica riguardo ai festini notturni che si svolgono nei pressi degli hotel, dopo la sua esibizione con il brano “Voilà”. Interrogata dai conduttori Carlo Conti e Laura Pausini, la cantante ha espresso la sua frustrazione, affermando: “Dovete smettere con questi festini, ci sono troppi festini bilaterali, stasera li faccio smettere.”





La causa dello sfogo di Lamborghini è stata la difficoltà di riposare a causa del volume della musica proveniente da eventi e feste nei locali vicini. Dopo una lunga giornata di prove e interviste, la cantante ha tentato di riposare nel suo hotel, ma il suo piano è stato interrotto poco dopo. Alle 3:15 del mattino, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo X, scrivendo: “Porca troia, fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti, vi prego. La musica è devastante. Siamo tutti stanchi morti, ma così è impossibile dormire, giuro.”*

Successivamente, Elettra ha spostato il suo sfogo su Instagram, sottolineando l’impegno dei cantanti in gara, che lavorano “dalla mattina alla sera con le interviste, prove di qua e di là.” La cantante ha evidenziato come il rumore notturno renda difficile il recupero delle energie necessarie per le esibizioni.

Poco dopo, alle 3:32, ha pubblicato un’altra storia su Instagram, rivolgendo un attacco diretto ai “brand/sponsor che organizzano questi festini fino a, chissà, le 4 del mattino?”. La sua rabbia si è intensificata nei confronti di chi sembra intenzionato a prolungare le feste fino alle 6 del mattino, affermando: “Se volete fare dei rave affittate una discoteca cazzo, non questi capannoni o tendostrutture fatti di plastica, insonorizzati [sic], perché così non è giusto.”

Lamborghini ha anche suggerito l’uso di tappi per le orecchie per affrontare il problema, evidenziando che, nonostante i suoi sforzi, dopo tre ore di tentativi non era riuscita a prendere sonno. La situazione ha suscitato l’attenzione dei media e dei fan, che hanno seguito con interesse le sue dichiarazioni e il suo stato d’animo.

Il malcontento della cantante mette in luce una questione più ampia riguardante la convivenza tra eventi musicali e la vita notturna in Sanremo, una città che ogni anno ospita il festival della canzone italiana, attirando artisti e fan da tutta Italia. La frustrazione di Elettra Lamborghini potrebbe riflettere le esperienze di altri partecipanti, che si trovano a dover gestire non solo le pressioni della competizione, ma anche le difficoltà legate al contesto in cui si svolge il festival.

In un ambiente così competitivo e frenetico, è fondamentale per gli artisti trovare il giusto equilibrio tra lavoro e riposo. Le lamentele di Lamborghini potrebbero portare a un dibattito più ampio su come migliorare le condizioni per i partecipanti al festival, garantendo loro la possibilità di riposare adeguatamente prima delle esibizioni.

La questione dei festini notturni e del rumore potrebbe quindi richiedere un’attenzione particolare da parte degli organizzatori del festival e delle autorità locali, per garantire che gli artisti possano esibirsi al meglio delle loro capacità senza le distrazioni causate da eventi esterni.



