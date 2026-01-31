Catherine O’Hara aveva il cuore a destra e gli organi invertiti: la diagnosi di situs inversus





Catherine O’Hara, attrice canadese di grande talento, è deceduta all’età di 71 anni dopo essere stata trasportata in ospedale in “gravi condizioni” a seguito di una “breve malattia”. La notizia della sua morte è stata riportata da TMZ, suscitando un’ondata di tristezza tra i suoi fan e colleghi. O’Hara lascia il marito Bo Welch, con cui si era sposata nel 1992, e i loro due figli, Matthew, di 31 anni, e Luke, di 27. Sebbene la causa del decesso non sia stata ufficialmente confermata, l’attrice aveva precedentemente rivelato di essere nata con una rara condizione genetica, nota come destrocardia situs inversus, che comporta una disposizione anomala degli organi interni.





La destrocardia situs inversus, che colpisce circa 1 persona su 10.000, porta a una disposizione speculare degli organi toracici e addominali rispetto alla normale anatomia umana. Questo significa che il cuore di O’Hara si trovava sul lato destro del petto, mentre organi come fegato, stomaco e milza potevano essere posizionati in modo opposto rispetto alla loro posizione tipica. Attualmente, non ci sono evidenze che suggeriscano che questa condizione abbia avuto un ruolo nella sua morte.

Il 1° gennaio 2026, O’Hara era stata ricoverata d’urgenza e le sue condizioni di salute erano rapidamente peggiorate. La sua assenza dai Golden Globes dell’11 gennaio, dove era stata nominata come migliore attrice non protagonista per la serie “The Studio”, aveva già sollevato preoccupazioni tra i suoi fan e colleghi.

O’Hara ha scoperto di avere la destrocardia situs inversus più di 20 anni fa, come ha raccontato in una recente intervista. Durante una visita medica per un test di routine, il medico ha ordinato un elettrocardiogramma che ha portato alla diagnosi. “Amo la medicina occidentale, ma non voglio farne parte. Ho dovuto fare un test per la tubercolosi quando il nostro più piccolo doveva andare all’asilo nido e sono andata dal medico di mio marito che mi ha detto di fare degli esami di base, e uno di questi era un elettrocardiogramma,” ha spiegato O’Hara. La scoperta è stata una sorpresa per lei, poiché non ne aveva mai sentito parlare prima. “Sono una di sette figli e i miei genitori erano già morti a quel tempo. Non ne ho mai sentito parlare. Stavamo tornando a casa in macchina e pensai: ‘Chissà se i miei altri fratelli sanno dove stanno i loro cuori!'”

L’attrice ha anche condiviso un momento di ironia riguardo alla reazione di suo marito, Bo Welch, alla diagnosi. “Quando il medico ci ha detto che il mio cuore era sul lato destro e che i miei organi erano invertiti, mio marito ha detto subito ‘No, ha la testa al contrario!'” Questo aneddoto ha mostrato il senso dell’umorismo di O’Hara e come lei e il marito abbiano affrontato la situazione con leggerezza.

Catherine O’Hara era conosciuta per i suoi ruoli in film iconici come “Beetlejuice”, “Mamma, ho perso l’aereo”, “Best in Show” e la serie pluripremiata “Schitt’s Creek”. La sua carriera, iniziata negli anni ’70, ha spaziato dal cinema alla televisione, guadagnandosi un posto nel cuore di molti spettatori. La sua capacità di interpretare ruoli comici e drammatici con uguale maestria l’ha resa una figura rispettata e amata nell’industria dell’intrattenimento.

La notizia della sua morte ha scosso il mondo dello spettacolo, e molti colleghi e fan hanno espresso il loro cordoglio sui social media. La sua eredità vivrà attraverso i suoi film e le sue interpretazioni indimenticabili, che continueranno a intrattenere e ispirare le generazioni future.



