Che Tempo Che Fa Domenica 11 ottobre: ospiti e anticipazioni con Mengoni e gli altri





Ospiti e anticipazioni ottobre – Programma e orario della puntata dell’11 ottobre 2026

ospiti e anticipazioni ottobre: ecco le informazioni principali.





La ventiquattresima edizione di “Che Tempo Che Fa” si apre domenica 11 ottobre 2026 sul canale Nove a partire dalle 19:30. Fabio Fazio torna al timone del programma, affiancato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, consolidando una formula che unisce intrattenimento, cultura e approfondimento. La prima puntata di questa nuova stagione vedrà la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo. Tra loro spicca Marco Mengoni, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “Giornate perse” e racconterà il suo recente progetto artistico legato allo spazio milanese “allo Sbagliato”. Accanto a lui, sul palco di “Che Tempo Che Fa” si alterneranno attrici e attori come Sophie Marceau, Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, protagonisti del film “Dio ride”. Non mancheranno inoltre figure di spicco del mondo scientifico e culturale italiano, tra cui Roberto Burioni e Michele Serra, offrendo un ampio ventaglio di temi e conversazioni. Il programma si conferma così appuntamento imperdibile della domenica sera, proponendo contenuti di qualità e ospiti di alto profilo.

Gli ospiti musicali: Marco Mengoni presenta il nuovo singolo

Domenica 11 ottobre, alle 19:30 su NOVE, la nuova stagione di Che Tempo Che Fa si apre con un cast di ospiti di rilievo che comprenderanno personalità del cinema, della cultura e della musica. Fabio Fazio, affiancato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, conduce la ventiquattresima edizione del programma, trasmesso dal 2023 sul canale NOVE. Tra gli ospiti principali figura Marco Mengoni, protagonista musicale della puntata, che presenterà in anteprima il nuovo singolo “Giornate perse” e parlerà del suo recente impegno nella direzione artistica dello spazio milanese “allo Sbagliato”. A completare il parterre artistico, da cinema italiano e internazionale, ci saranno attrici e attori come Sophie Marceau, Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, con la partecipazione inoltre di Mara Maionchi e Orietta Berti. La puntata si caratterizza per un’offerta culturale variegata che unisce la musica all’attualità culturale e sociale, dando un avvio ricco e articolato alla stagione televisiva di Che Tempo Che Fa.

Il cast di attori e artiste presenti

Domenica 11 ottobre, in occasione della prima puntata della ventiquattresima edizione di “Che Tempo Che Fa”, Fabio Fazio accoglierà un cast di attori e artiste di rilievo del panorama cinematografico e musicale italiano e internazionale. Tra i protagonisti ci sarà Sophie Marceau, celebre attrice francese, presente in Italia per promuovere il suo ultimo film “Il tempo di Anne”, sequel del noto “LOL – Il tempo dell’amore”.

Accanto a lei, due icone del cinema italiano come Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, entrambi protagonisti del film “Dio ride” diretto da Giovanni Veronesi, opera acclamata con una lunga ovazione all’83ª Mostra del Cinema di Venezia. Completano il parterre Orietta Berti, storica interprete della musica italiana, e Mara Maionchi, apprezzata produttrice discografica e personaggio televisivo.

Questa selezione di ospiti testimonia l’attenzione del programma nel valorizzare talenti consolidati e novità del grande schermo e della musica, offrendo al pubblico un intreccio di storie e voci che rappresentano la ricchezza della cultura contemporanea italiana e internazionale.

Approfondimenti culturali e sociali con ospiti speciali

La puntata di “Che Tempo Che Fa” dell’11 ottobre 2026 si caratterizza per un particolare impegno culturale e sociale, con la partecipazione di ospiti di spicco provenienti da diversi ambiti. Tra i protagonisti figurano la sindaca di Genova, Silvia Salis, che porterà il punto di vista istituzionale su temi locali e nazionali, e lo scrittore Michele Serra, noto per le sue riflessioni sulla società contemporanea.

Il dibattito sarà arricchito dall’intervento del virologo Roberto Burioni, esperto riconosciuto per le sue analisi scientifiche e divulgative, fondamentale nel contesto attuale in cui temi di salute pubblica richiedono attenzione e informazione rigorosa.

Inoltre, il parterre include i giornalisti Massimo Giannini e Cecilia Sala, che daranno il loro contributo attraverso approfondimenti su politica, economia e società, offrendo un quadro articolato delle dinamiche italiane e internazionali. Un mix equilibrato e incisivo di contributi per una serata di approfondimento e confronto civile, con l’obiettivo di stimolare il pensiero critico degli spettatori.

La domenica televisiva: Al Bano da Mara Venier a Domenica In

Parallelamente al ritorno di Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa su Nove, la domenica televisiva dell’11 ottobre 2026 riserva un’altra significativa proposta di intrattenimento su Rai 1 con Domenica In, condotto da Mara Venier. Tra gli ospiti della trasmissione spicca Al Bano, icona della musica italiana, che arricchisce il palinsesto con la sua presenza, confermando il consueto mix di musica e approfondimenti televisivi tipico del contenitore domenicale.

La scelta di Mara Venier di ospitare Al Bano corrisponde a un’offerta culturale e musicale molto apprezzata dal pubblico, che vede nella domenica pomeriggio un appuntamento consolidato per ascoltare grandi protagonisti della musica italiana. Questa programmazione evidenzia un interesse parallelo al prime time musicale e di varietà, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire contenuti complementari: da un lato la nuova stagione di Che Tempo Che Fa con ospiti internazionali e dibattiti, dall’altro un appuntamento tradizionale di Rai 1 con un artista storico della scena musicale nazionale.

Dettagli sulla nuova stagione e novità del programma

La stagione 2026-2027 di Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, si presenta con una formula rinnovata nei contenuti ma fedele alla sua consolidata tradizione. In onda la domenica su Nove a partire dalle 19:30, il programma mantiene il suo successo nel proporre un mix di intrattenimento, approfondimenti culturali e dialoghi sociali. Le puntate sono articolate in spazi dedicati a ospiti d’eccezione provenienti dal mondo della musica, del cinema, della scienza e della politica, creando un contesto di dialogo intelligente e variegato.

Il parterre della stagione si caratterizza per la presenza di personaggi di rilievo come Marco Mengoni, che debutta con il suo nuovo singolo “Giornate perse”, Sophie Marceau, Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando e la sindaca di Genova Silvia Salis, testimoniando l’attenzione del programma agli eventi culturali e alle tematiche sociali contemporanee. La conduzione di Fazio, supportata dal forte contributo comico e d’esperienza di Littizzetto e Lagerback, offre un equilibrio tra leggerezza e approfondimento. Questa nuova edizione conferma l’identità dello show come appuntamento imprescindibile per il pubblico italiano, consolidando il suo ruolo su un canale come Nove, sempre più impegnato a proporre contenuti di qualità.

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