Che Tempo Che Fa, Fazio commosso ricorda Peppe Vessicchio: “Una puntata non facile, dedicata a lui”





La puntata di oggi di Che Tempo Che Fa è stata caratterizzata da un profondo senso di lutto, in seguito alla morte di Peppe Vessicchio, avvenuta l’8 novembre. Fabio Fazio, conduttore del programma, ha aperto l’episodio ricordando l’amico e collega, la cui scomparsa ha scosso il mondo dello spettacolo e non solo. Il legame tra Fazio e Vessicchio si era consolidato nel corso degli anni, grazie alle numerose edizioni del Festival di Sanremo che Fazio aveva condotto.





Nel suo intervento, Fazio ha espressamente sottolineato quanto fosse difficile affrontare la puntata di oggi, affermando: “È una puntata un po’ difficile per noi, perché questa sera abbiamo tutti sul cuore questo peso grosso. Abbiamo perso tutti una persona a cui vogliamo bene e tutti noi di Che Tempo Che Fa abbiamo perso un amico. Questa puntata è totalmente dedicata a lui”. Con queste parole, il conduttore ha voluto rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano.

Fazio ha anche rivelato che Vessicchio avrebbe dovuto essere ospite della trasmissione la settimana scorsa per presentare il suo libro su Mozart, ma ha dovuto rinunciare all’ultimo minuto a causa di una “brutta tosse”. Questo ulteriore dettaglio ha reso ancora più tragica la notizia della sua morte, evidenziando come la vita possa riservare sorprese inaspettate.

Parlando di Peppe Vessicchio, Fazio lo ha descritto come “un uomo dolce e gentile”, sottolineando non solo la sua professionalità nel campo musicale, ma anche la loro amicizia. Ha riconosciuto il talento di Vessicchio nel saper cogliere il lato giocoso dello spettacolo, un aspetto che ha caratterizzato la sua carriera e il suo approccio alla musica. “Ho tanti ricordi con lui e Luciana. Ci legavano una stima sincera e un’amicizia autentica. Sono senza parole”, ha aggiunto Fazio, esprimendo il dolore per la perdita di un amico caro.

In queste ore, il pubblico ha voluto rendere omaggio a Peppe Vessicchio attraverso i social media e in televisione. Tuttavia, la famiglia ha deciso di mantenere i funerali in forma privata, richiedendo il massimo riserbo in un momento così delicato. Questa scelta riflette il desiderio della famiglia di affrontare il lutto lontano dai riflettori, permettendo un saluto intimo al musicista che ha toccato il cuore di molti.

Il ricordo di Vessicchio continua a vivere non solo attraverso le sue opere, ma anche nei ricordi di chi lo ha conosciuto. La sua carriera è stata costellata di successi, e il suo contributo alla musica italiana è innegabile. Fazio, nel suo tributo, ha voluto sottolineare l’importanza di celebrare la vita e il lavoro di chi ha lasciato un’impronta nel cuore di tanti.

La puntata di Che Tempo Che Fa ha rappresentato un momento di riflessione e commemorazione, un’opportunità per il pubblico di unirsi nel ricordo di un artista che ha fatto parte della storia della musica italiana. La dedizione di Fazio a Vessicchio è stata un gesto significativo, dimostrando quanto fosse forte il legame tra i due.

Questa triste notizia ha colpito non solo i colleghi di Vessicchio, ma anche i fan e gli amanti della musica, che hanno condiviso le loro esperienze e i loro ricordi attraverso vari canali. La scomparsa di Peppe Vessicchio rappresenta una grande perdita per il panorama musicale italiano, e la sua eredità continuerà a vivere attraverso le sue composizioni e le emozioni che ha saputo trasmettere.



