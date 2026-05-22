Chi dovrebbe muoversi per primo per liberare l’ingorgo?

Chi deve muoversi per primo per sbloccare il traffico?

Immagina questa situazione: dopo una lunga giornata, stai tornando a casa in macchina e all’improvviso rimani bloccato in un ingorgo che non si muove di un centimetro.





Sette auto sono intrappolate dentro un incrocio, completamente paralizzate. Nessuno può andare avanti, nessuno può fare retromarcia e, dopo più di un’ora, la frustrazione è ormai alle stelle.

La domanda è semplice… ma insidiosa:

Quale auto deve muoversi per prima per liberare tutto l’incrocio?

A prima vista sembra impossibile.

Ogni guidatore è bloccato da un’altra auto.

Ma con un po’ di logica e pensiero strategico, la soluzione diventa chiara.

La situazione

Ci sono sette auto, identificate con le lettere A, B, C, D, E, F e G, entrate tutte contemporaneamente nell’incrocio.

A causa delle loro posizioni, nessuna riesce a muoversi liberamente. Ogni macchina aspetta che un’altra faccia spazio, creando un perfetto stallo.

Il tuo compito è capire quale singola auto, muovendosi, innescherà una reazione a catena capace di liberare tutte le altre.

La mossa chiave

La soluzione inizia con l’auto G.

L’auto G è l’unico veicolo che può fare retromarcia senza bloccare ulteriormente qualcun altro.

Quando G arretra, crea il primo piccolo spazio libero nell’incrocio.

La reazione a catena

Una volta che l’auto G si sposta indietro, il blocco inizia lentamente a sciogliersi:

L’auto F ora ha abbastanza spazio per avanzare o svoltare.

Quel movimento libera spazio per l’auto E.

Ogni macchina che si sposta crea nuovo spazio per le altre.

Una dopo l’altra, anche le auto D, C, B e A riescono finalmente a muoversi.

Il risultato

Quello che sembrava un ingorgo senza soluzione si libera completamente.

Non grazie alla forza o all’impazienza, ma grazie a una singola mossa fatta nel momento giusto.

Un’unica auto che si muove strategicamente mette in moto una sequenza capace di liberare tutti gli altri.

La lezione dietro il puzzle

Questo rompicapo non parla solo di traffico.

Parla di problem solving.

Quando una situazione sembra bloccata, la soluzione spesso non consiste nel fatto che tutti spingano più forte contemporaneamente, ma nel trovare l’unica azione capace di creare spazio per il progresso.

A volte basta una piccola mossa strategica per rompere uno stallo apparentemente impossibile.