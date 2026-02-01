Chi è Gabriella Perrino e che lavoro fa la fidanzata di Gerry Scotti





Gabriella Perino, architetto di professione, è la compagna di Gerry Scotti, celebre conduttore di Mediaset e volto noto de La Ruota della Fortuna. Nata nel 1965, Gabriella ha 60 anni, mentre Gerry Scotti ha compiuto 69 anni il 7 agosto scorso. La loro storia d’amore è iniziata nel 2011, due anni dopo che Scotti aveva ottenuto il divorzio dalla sua ex moglie, Patrizia Grosso, avvenuto nel 2009. Tuttavia, il primo incontro tra i due risale ai tempi della loro adolescenza.





Gabriella Perino vive e lavora a Milano, dove esercita la professione di architetto. Sebbene si conoscessero da giovani, le loro strade si erano separate prima di incrociarsi nuovamente molti anni dopo. Il riavvicinamento è avvenuto grazie all’amicizia tra i loro figli: Edoardo, il figlio di Scotti, e Beatrice, la primogenita di Gabriella, che frequentavano la stessa scuola. Questa comune esperienza di genitori separati ha creato un terreno fertile per la ricostruzione del loro legame, che nel tempo si è trasformato in una relazione stabile e significativa.

La riservatezza è un tratto distintivo della coppia. Gerry e Gabriella hanno sempre mantenuto la loro vita privata lontana dai riflettori, evitando di esporsi al gossip. Le occasioni in cui sono stati fotografati insieme sono molto rare. Tuttavia, un momento significativo si è verificato a febbraio 2025, quando Scotti ha invitato Gabriella a unirsi a lui sul palco del Festival di Sanremo. Durante la serata, in cui Gerry ha co-condotto insieme all’amico Carlo Conti, ha colto l’opportunità di mostrare alla compagna la platea dal punto di vista privilegiato di chi si trova sul palco, condividendo un momento speciale con lei davanti ai flash dei fotografi.

La storia di Gabriella e Gerry è un esempio di come le relazioni possano evolversi nel tempo, superando le difficoltà e le separazioni. Entrambi, reduci da matrimoni finiti, hanno trovato in questa nuova unione un supporto reciproco e un’opportunità per ricostruire le loro vite. La loro complicità, unita alla comune esperienza di genitori, ha contribuito a rafforzare il loro legame.

Gabriella Perino è apprezzata non solo per la sua carriera professionale, ma anche per la discrezione con cui gestisce la sua vita personale. La sua presenza al fianco di Gerry Scotti rappresenta un supporto importante per il conduttore, che ha costruito una carriera di successo nel mondo della televisione italiana. La coppia continua a mantenere un profilo basso, evitando di alimentare il gossip e concentrandosi sulla loro vita insieme.

In un panorama mediatico spesso invaso da notizie sensazionalistiche, la storia di Gerry Scotti e Gabriella Perino si distingue per la sua autenticità e riservatezza. La loro relazione è un promemoria che esistono legami profondi e significativi al di là delle luci della ribalta. Mentre Scotti continua a intrattenere il pubblico con il suo carisma e la sua professionalità, Gabriella rimane una figura di supporto e stabilità nella sua vita.

La coppia, pur mantenendo un basso profilo, non manca di condividere momenti speciali insieme, come dimostrato dalle rare foto che Gerry pubblica sui social. Questi scatti rivelano un lato più personale del conduttore, mostrando il suo affetto per Gabriella e la loro vita insieme. La loro storia è un esempio di come l’amore possa rinascere e prosperare, anche dopo esperienze difficili, e di come sia possibile costruire una nuova vita, piena di significato e felicità.



