Dirty Dancing 2 è ufficiale: Jennifer Grey torna nei panni di Baby, “Patrick Swayze è insostituibile”





La storica attrice Jennifer Grey riprenderà il suo iconico ruolo di Frances “Baby” Houseman nel sequel di Dirty Dancing, un film che ha segnato un’epoca e ha conquistato il cuore di milioni di fan. A quasi 40 anni di distanza dalla sua prima apparizione, la Lionsgate ha ufficialmente annunciato che Dirty Dancing 2 è in fase di produzione, con l’inizio delle riprese previsto nei prossimi mesi del 2026.





In un comunicato stampa rilasciato il 27 gennaio, Grey, ora 65enne, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto: “Il ruolo di Baby ha occupato un posto molto profondo e significativo nel mio cuore, così come in quello di tantissimi fan nel corso degli anni”. L’attrice ha rivelato di aver riflettuto a lungo su come fosse cambiata la vita di Baby e su dove l’avremmo trovata anni dopo. Ha aggiunto: “Ci è voluto del tempo per riunire il tipo di persone a cui ritenevo di poter affidare il compito di costruire l’eredità del film originale”, e ha concluso dicendo: “Sono entusiasta di dire che sembra che l’attesa finirà presto”.

Oltre a interpretare il ruolo di Baby, Jennifer Grey sarà anche produttrice esecutiva del film, collaborando con Jonathan Levine. La sceneggiatura sarà scritta da Kim Rosenstock, nota per il suo lavoro in produzioni di successo come Dying for Sex e Only Murders in the Building. Rosenstock è stata premiata con l’Humanitas Prize nel 2025, un riconoscimento per la scrittura di opere destinate a promuovere la dignità umana e la libertà.

Il titolo Dirty Dancing 2 era già stato menzionato nel 2020, ma l’uscita prevista nel 2024 è stata successivamente posticipata a causa degli scioperi che hanno colpito Hollywood. L’attesa per il sequel è stata lunga, ma ora i fan possono finalmente sperare di rivedere Baby sul grande schermo.

La prima pellicola, uscita nel 1987, ha visto Jennifer Grey recitare al fianco del compianto Patrick Swayze, che ha interpretato il ruolo di Johnny Castle. Swayze, scomparso nel 2009 a causa di un cancro al pancreas, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati di cinema. Grey ha dichiarato in passato che il sequel non potrà mai replicare la chimica unica che aveva con Swayze: “Tutto quello che posso dire è che non c’è modo di sostituire chi è già morto. Non si cerca mai di ripetere qualcosa di magico come quello. Si punta semplicemente a qualcosa di diverso”.

Il nuovo film si propone di esplorare la vita di Baby anni dopo gli eventi del primo film, ma i dettagli specifici sulla trama rimangono ancora avvolti nel mistero. La produzione si concentrerà sullo sviluppo di una storia che possa onorare l’eredità del film originale, mantenendo viva la magia che ha reso Dirty Dancing un classico intramontabile.

La notizia del sequel ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, molti dei quali sono curiosi di vedere come si evolveranno i personaggi amati e quali nuove dinamiche verranno introdotte. Con la produzione di Dirty Dancing 2, la Lionsgate punta a catturare l’attenzione di una nuova generazione di spettatori, pur mantenendo viva la nostalgia per il film originale.

Con la conferma di Jennifer Grey nel ruolo di Baby, i fan possono aspettarsi una miscela di nostalgia e innovazione, che potrebbe portare a una nuova era per la storia di Dirty Dancing. La produzione si preannuncia come un evento significativo nel panorama cinematografico, e il pubblico è ansioso di scoprire come questa nuova avventura si intreccerà con i ricordi del passato.



