Chi è Susan Schneider, la moglie in lutto di Robin Williams?

Da quando Robin Williams è morto nel 2014, la sua vedova Susan Schneider si è posta come missione di vita quella di informare il pubblico sulla devastante malattia cerebrale di cui era affetto.

Per gran parte della sua vita, Susan Schneider ha vissuto in felice anonimato. Tutto cambiò nel 2007, quando incontrò Robin Williams in un Apple Store. Il loro incontro fortuito si trasformò in vero amore e Williams e Schneider si sposarono qualche anno dopo. Ma la loro beatitudine non sarebbe durata.





Nel 2014, Williams sconvolse il mondo —e Schneider — quando morì suicida nella loro casa in California. Sebbene Schneider fosse stato al fianco di Williams’ mentre combatteva vari problemi di salute nei mesi precedenti, le cose sembravano normali nel suo ultimo giorno di vita. Schneider non si è preoccupata della sicurezza del marito quando si sono dati la buonanotte il 10 agosto 2014.

Ma tragicamente, Robin Williams fu trovato morto la mattina successiva, l’11 agosto, all’età di 63 anni. L’amato attore e comico era morto suicida.

Dopo la sua morte, l’autopsia di Williams’ rivelò che soffriva di una malattia cerebrale non diagnosticata chiamata demenza a corpi di Lewy (LBD). Schneider si è quindi data la missione di educare il pubblico su questa devastante malattia— ed è diventata la più grande sostenitrice del suo defunto marito.

“Mi hai trovato”: come Susan Schneider ha incontrato Robin Williams

Susan Schneider Belle ArtiPrima di sposare Robin Williams nel 2011, Susan Schneider era conosciuta soprattutto come artista e graphic designer.

Nata il 24 gennaio 1964 a Belvedere, in California, Susan Schneider ha frequentato il California College of the Arts e in seguito è diventata artista e graphic designer. Ha vissuto una vita relativamente privata fino alla fine del 2007, quando se n’è accorta Robin Williams presso l’Apple Store di Corte Madera, California. Dopo un dibattito interno, ha deciso di salutare l’iconico attore.

“Sono entrata e ho visto quest’uomo e ho pensato: ‘Penso che sia Robin Williams,’” ha detto Il Guardiano nel 2021. “Poi, mentre uscivo, mi è capitato di guardarlo di nuovo e lui mi sorrideva e qualcosa dentro di me ha detto: ‘Oh, vai e saluta.’ Indossava una stampa mimetica, quindi ho detto: ‘Come ti sta funzionando quella mimetica?’ E lui disse: ‘Non troppo bene — mi hai trovato.’”

Schneider in seguito disse PERSONE che il loro legame era “questa immediata familiarità e conforto” e che si erano incontrati “puntualmente.” L’anno successivo al loro incontro, si erano innamorati — e Schneider era sicura di voler stare con Williams per sempre. Poco dopo propose.

“Entrò in camera da letto, si inginocchiò e disse: ‘Vuoi essere la signora Robin Williams?’ E io ho detto: ‘Con tutto il cuore, sì. Con tutto il cuore,’” Schneider ha raccontato a PEOPLE di questa gioiosa esperienza.

Il 22 ottobre 2011, Susan Schneider e Robin Williams si sono sposati a Napa Valley, in California. Si trasferirono in una casa a Paradise Cay, a Tiburon, in California, con i due figli di Schneider e iniziarono a costruire la loro vita insieme.

Susan Schneider WilliamsSusan Schneider e Robin Williams si sono sposati nel 2011.

Ma solo un paio d’anni dopo, Robin Williams cominciò a soffrire di una miriade di allarmanti problemi di salute fisica e mentale.

I mesi difficili che precedono il suicidio di Robin Williams’

Secondo il libro Pettirosso di Dave Itzkoff, Robin Williams’ la salute ha iniziato a peggiorare nell’ottobre 2013. I suoi sintomi spaziavano dall’indigestione ai tremori al braccio sinistro, ai problemi di vista fino a una postura curva. E più sintomi si manifestavano, più Williams diventava ansioso.

“Era come una sfilata infinita di sintomi, e non tutti alzavano la testa contemporaneamente”, ricordò in seguito Susan Schneider a Itzkoff. “Era come giocare a whack-a-mole. Di quale sintomo si tratta questo mese? Ho pensato: mio marito è ipocondriaco? Lo stiamo inseguendo e non ci sono risposte.”

Williams confessò alla moglie preoccupata che si sentiva come se stesse “perdendo la testa” e che aveva bisogno di un “riavvio per il suo cervello.”

Poi, nel maggio 2014, a Williams è stato diagnosticato il morbo di Parkinson. Ma Williams non sembrava sentirsi soddisfatto della diagnosi. E con il passare dei mesi, i sintomi di Williams’ sembravano peggiorare ulteriormente.

Robin Williams/InstagramQuesta è una delle ultime foto che Robin Williams ha pubblicato sul suo Instagram prima di suicidarsi nell’agosto 2014.

Aveva difficoltà a dormire la notte e soffriva di incessanti pensieri paranoici. La notte prima di morire, Williams era così preoccupato per il furto dei suoi orologi che li infilò in un calzino, andò a casa della sua assistente e li lasciò al sicuro.

Nonostante ciò, Schneider si sentì presto ottimista. Lei e suo marito hanno trascorso una “giornata perfetta” insieme, secondo un’intervista che ha poi rilasciato Buongiorno Americae Williams sembrava affettuoso come al solito mentre si preparavano per andare a letto. Si offrì di fare un massaggio ai piedi a Schneider, e poi si scambiarono il loro normale saluto notturno di “Buonanotte, amore mio.” Williams andò in camera sua con il suo iPad, cosa che Schneider considerò un altro buon segno perché non lo vedeva leggere o guardare la TV da mesi.

“Sembrava che stesse meglio, come se fosse sulla strada di qualcosa,” ha detto. “Penso, ‘OK, le cose funzionano… sta dormendo.’”

Inoltre, presto avrebbero visitato una struttura per test neurocognitivi, il che avrebbe potuto fornire ulteriore chiarezza su ciò che stava accadendo con lui.

Pertanto, Schneider uscì di casa la mattina successiva — 11 agosto — intorno alle 10:30 per sbrigare alcune commissioni senza avere la minima idea che qualcosa non andasse. La porta di Williams’ era chiusa, così decise di lasciarlo riposare. Ma quando Williams non era ancora sveglio alle 11 del mattino, il suo assistente —che aveva già bussato e infilato un biglietto sotto la porta — si preoccupò e fece tremare la serratura.

Robin Williams era morto dentro. Lo farebbe morto suicida all’età di 63 anni.

Susan Schneider dopo la morte di Robin Williams’

Dopo la morte di Robin Williams’, il suo addetto stampa notò che soffriva di “grave depressione.” Per questo motivo, molti pensavano che la depressione fosse la causa principale del suo suicidio, soprattutto perché in precedenza aveva avuto problemi di salute mentale. Ma l’autopsia di Williams’ ha rivelato che Williams aveva un caso non diagnosticato di demenza a corpi di Lewy (LBD).

Tulemo/Wikimedia CommonsMicrofotografia di un corpo di Lewy (indicato dalla freccia), una proteina che può accumularsi pericolosamente nel cervello di una persona.

“I medici mi hanno detto dopo l’autopsia: ‘Sei sorpreso che tuo marito avesse corpi di Lewy in tutto il cervello e nel tronco encefalico?’ Non sapevo nemmeno cosa fossero i corpi di Lewy, ma ho detto: ‘No, non sono sorpresa,’” ha detto Susan Schneider Il Guardiano. “Il fatto che qualcosa si fosse infiltrato in ogni parte del cervello di mio marito? Aveva perfettamente senso.”

Un tipo di demenza causata da un accumulo di proteine chiamate “corpi di Lewy” nel cervello, la LBD è una condizione progressiva che può causare problemi al movimento, alla funzione cognitiva e al sistema nervoso, nonché cambiamenti nel comportamento e nell’umore. Schneider è convinto che ciò abbia portato alla morte di Williams’.

“Robin non è morto di depressione. La depressione è uno dei 40 sintomi della demenza a corpi di Lewy,” ha detto Schneider Haute Living San Francisco nel 2023. “Siamo stati insieme per sette anni e mio marito non era depresso.”

Crede che Williams fosse diventato paranoico riguardo alla sua visita alla struttura per i test neurocognitivi, perché temeva che sarebbe stato “rinchiuso.”

GTCRFOTO/Foto stock di AlamyRobin Williams e Susan Schneider al Piedi felici due première nel novembre 2011, poco dopo il loro matrimonio.

Negli anni successivi Morte di Robin Williams’, Schneider ha avuto la missione di educare il mondo sulla LBD, che rimane una condizione poco compresa. Sebbene esistano trattamenti per gestire i sintomi, non esiste una cura.

In questa ricerca, Schneider ha prodotto Il desiderio di Robin, un documentario sugli ultimi anni di Williams’ e sulla sua esperienza con LBD, uscito nel 2020.

Oltre al suo lavoro di advocacy, Schneider ha avuto anche conflitti con i tre figli di Williams’, Zak, Zelda e Cody. Sebbene Williams avesse lasciato loro la maggior parte del suo patrimonio, voleva che Schneider avesse la casa della coppia e abbastanza soldi per mantenerla. Tuttavia, i figli di Williams’ e Schneider non erano d’accordo sui dettagli del suo patrimonio. Hanno risolto la controversia nel 2015.

Da allora, Schneider è stata lasciata a piangere l’uomo che amava teneramente. Ma è anche diventata la più grande campionessa di Robin Williams’. Attraverso il suo lavoro di advocacy, sta diffondendo la parola sulla demenza a corpi di Lewy — e aiutando gli altri a trovare risposte che lei e suo marito non hanno mai avuto.