“Una bambina di tre anni è stata distrutta… e il mostro è tornato libero”

Per una settimana intera vissi con una rabbia che non avevo mai provato prima. Non era semplice tristezza. Non era nemmeno indignazione. Era qualcosa di più sporco. Più pesante. Una specie di nausea costante che mi seguiva ovunque.





Aprivo Instagram e vedevo reel divertenti.

Aprivo YouTube e vedevo podcast motivazionali.

Aprivo LinkedIn e vedevo persone parlare di “produttività” e “mindset”.

E intanto una bambina di tre anni era stata violentata.

Mi sembrava che il mondo intero stesse continuando normalmente mentre qualcosa di profondamente marcio marciva sotto la superficie del paese.

Cominciai a notare cose che prima ignoravo.

Commenti degli uomini per strada.

Sguardi.

Battute.

Risatine quando passava una ragazza.

Era come se mi si fosse aperto un occhio nuovo. E una volta aperto non riuscivo più a richiuderlo.

Una sera presi un Uber per tornare a casa. L’autista aveva la radio accesa. A un certo punto iniziarono a parlare proprio del caso della bambina.

L’uomo sbuffò.

“Ormai non si può più fidare di nessuno.”

Annuii senza parlare.

Poi aggiunse:

“Però anche i genitori di oggi… mandare una bambina così piccola da sola…”

Sentii il sangue salirmi alla testa.

“Era all’asilo.”

Lui rise nervosamente.

“Sì, ma hai capito cosa intendo.”

No. Non avevo capito. Ero stanco di capire. Stanco di interpretare. Stanco di trovare giustificazioni alla cultura più malata che abbia mai visto.

Quando arrivai a casa mi chiusi in bagno e vomitai.

Non sto esagerando.

Mi sentivo davvero male fisicamente.

Passavo ore a leggere notizie vecchie. Casi dimenticati. Donne bruciate vive. Bambine stuprate. Giornalisti minacciati. Poliziotti corrotti. Giudici che concedevano libertà provvisoria a uomini mostruosi.

E ogni volta trovavo lo stesso schema.

La vittima doveva dimostrare di meritare compassione.

Lo stupratore riceveva automaticamente empatia.

“E se fosse innocente?”

“E se fosse una falsa accusa?”

“Bisogna sentire entrambe le versioni.”

Una bambina di tre anni.

Tre.

Una notte litigai con un mio vecchio amico su Discord. Eravamo cresciuti insieme. Lo consideravo quasi un fratello.

Gli dissi:

“Non riesco più a vivere qui.”

Lui rispose:

“Allora vattene. Nessuno ti obbliga.”

Pensavo scherzasse.

Invece continuò:

“L’India non è perfetta ma i media esagerano tutto.”

“Anche in Occidente succedono stupri.”

“Le femministe vogliono solo odiare gli uomini.”

Lo fissai sul monitor completamente incredulo.

“Una bambina di tre anni è stata stuprata.”

Lui rimase zitto qualche secondo.

Poi disse la frase che mi fece capire che ormai lo avevo perso:

“Certo, ma non puoi odiare un intero paese per un caso.”

Un caso.

UN caso.

Come se fosse isolato. Come se non succedesse continuamente. Come se ogni donna che conosco non avesse almeno una storia terrificante da raccontare.

Chiusi la chiamata.

Quella notte non dormii.

Mi misi a leggere forum di espatriati indiani. Gente che si trasferiva in Canada, Germania, Australia. Persone che raccontavano lo shock di vivere in posti dove le donne potevano camminare da sole di notte senza paura costante.

A un certo punto iniziai a piangere.

Perché capii una cosa orribile:

Mi ero abituato all’orrore.

Mi ero abituato a leggere di stupri come se fossero previsioni del tempo.

Mi ero abituato a vedere politici minimizzare.

Mi ero abituato alla polizia corrotta.

Mi ero abituato agli uomini che difendono altri uomini automaticamente.

E quella normalizzazione mi disgustava quasi più dei crimini stessi.

Qualche giorno dopo chiamai mia sorella.

Ha ventidue anni. Vive ancora con i miei genitori.

Le chiesi:

“Tu ti senti al sicuro qui?”

Ci fu silenzio.

Poi rise piano.

Non una risata divertita.

Una risata triste.

“No.”

Una sola parola.

No.

Mi raccontò che tiene sempre le chiavi strette tra le dita quando torna a casa. Che manda la posizione live alle amiche. Che evita certe strade. Che controlla continuamente dietro di sé.

“Faccio così da quando avevo tredici anni,” disse.

Tredici.

E io non lo sapevo nemmeno.

Mi sentii un idiota.

Perché per anni avevo vissuto da uomo senza vedere davvero cosa significhi essere donna qui.

Quella chiamata mi distrusse.

Dopo aver riattaccato rimasi seduto sul letto fissando il soffitto per quasi un’ora. Continuavo a pensare alla bambina. Alla madre. A mia sorella. A tutte le donne costrette a vivere in modalità sopravvivenza costante.

Poi arrivò il colpo finale.

Ricevetti un messaggio da un utente Reddit dopo il mio post.

Pensavo fosse qualcuno solidale.

Invece c’era scritto:

“Se odi tanto l’India allora vattene. Le donne mentono continuamente sugli stupri.”

Rimasi immobile.

Lo lessi tre volte.

Una bambina di tre anni.

E c’era ancora qualcuno pronto a difendere lo stupratore.

In quel momento successe qualcosa dentro di me. Non rabbia. Non shock.

Freddo.

Un freddo totale.

Capii che non potevo salvare questo posto. Non potevo cambiare milioni di persone cresciute in una cultura che insegna agli uomini a proteggersi tra loro prima ancora di proteggere i bambini.

E forse la parte peggiore è che molti di questi uomini non si vedono nemmeno come cattivi.

Pensano di essere “razionali”.

“Obiettivi”.

“Logici”.

Ma la loro logica sparisce sempre quando la vittima è una donna.

Sempre.

Passai il mese successivo a preparare documenti. Curriculum. Certificati. Domande di visto. Ogni sera lavoravo fino alle due di notte davanti al laptop.

Mia madre iniziò a capire.

Una sera mi disse:

“Vuoi davvero andartene così tanto?”

La guardai e per la prima volta le dissi la verità.

“Sì.”

Lei abbassò gli occhi.

Penso che una parte di lei capisse perfettamente.

Qualche settimana dopo ci fu una protesta vicino a India Gate. Centinaia di persone chiedevano giustizia per la bambina.

Andai anch’io.

C’erano donne che piangevano.

Studenti.

Madri.

Persone normali.

Per qualche minuto sentii ancora un po’ di speranza.

Poi arrivò la polizia.

Spinte.

Urla.

Minacce.

Guardai una ragazza con un cartello in mano mentre un agente le ordinava di andarsene.

Aveva le lacrime agli occhi ma continuava a urlare:

“Lei aveva tre anni!”

Tre anni.

Continuavo a sentire quella frase nella testa.

Tornai a casa distrutto.

Quella notte prenotai ufficialmente il test IELTS per emigrare.

E sapete la cosa più triste?

Non mi sentii in colpa.

Mi sentii soltanto stanco.

Stanco di vedere mostri protetti.

Stanco di vedere vittime umiliate.

Stanco di vivere in una società dove una bambina può essere distrutta e il dibattito pubblico diventa immediatamente:

“Eh però…”

Non so ancora dove finirò.

Forse Canada.

Forse Europa.

Forse Australia.

Ma so una cosa.

Non voglio avere figli in un posto dove una bambina di tre anni viene violentata il primo giorno di scuola e metà della popolazione online trova ancora il modo di difendere l’uomo che l’ha fatto.

E forse qualcuno leggerà questo pensando che io stia esagerando.

Che sto generalizzando.

Che ogni paese ha problemi.

Sì.

Ma non tutti i paesi ti fanno sentire soffocare quando apri le notizie.

Non tutti i paesi ti fanno perdere completamente fiducia nella tua stessa società.

E non tutti i paesi ti fanno guardare una bambina distrutta… mentre gli adulti discutono se lo stupratore meriti abbastanza empatia.

Questa è la parte che mi ha spezzato davvero.

Non il mostro.

Ma quante persone sembravano disposte a convivere tranquillamente con lui.