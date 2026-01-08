Chi era la donna uccisa a Minneapolis, Renee Nicole Good, nel video della sparatoria dell’ICE





Renee Nicole Good, una donna di 37 anni, è morta in un video di poco più di trenta secondi girato a Minneapolis, che ha rapidamente suscitato indignazione e dibattito pubblico. Le immagini mostrano un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) che spara contro il suo SUV mentre lei tenta di allontanarsi da una strada innevata nel sud della città. Il filmato, registrato da una testimone, è diventato virale e ora è al centro delle controversie riguardanti l’operazione federale durante la quale Good è stata uccisa.





Nel video, l’auto di Good si ferma di traverso, bloccando temporaneamente il passaggio a uno dei veicoli dell’ICE coinvolti in un’operazione di controllo. Mentre un veicolo riesce a superare l’ostacolo, un altro si ferma. Due agenti scendono dall’auto, uno dei quali si avvicina alla portiera lato guida e cerca di aprirla. Good accenna a una breve retromarcia e poi tenta di ripartire. A quel punto, un terzo agente appare davanti a lei e apre il fuoco, sparando tre colpi. Il SUV avanza per pochi metri prima di schiantarsi contro un palo, circondato da fumi e neve, mentre la testimone continua a filmare e a urlare.

Secondo la versione fornita dall’ICE e dal Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, l’agente avrebbe agito in legittima difesa, affermando che Good avrebbe “trasformato il veicolo in un’arma” cercando di investire un agente durante un’operazione ostacolata da manifestanti. La segretaria alla Sicurezza Nazionale, Kristi Noem, ha giustificato l’azione come necessaria per salvaguardare la vita dell’agente, che è stato successivamente trasportato in ospedale e dimesso. L’amministrazione Trump ha sostenuto questa ricostruzione, descrivendo Good come una persona violenta e turbolenta.

Tuttavia, il video, che rimane l’unica documentazione pubblica dell’incidente, racconta una storia diversa. Non si osservano agenti travolti né impatti evidenti; si vede solo un’auto che cerca di allontanarsi e un agente che spara a distanza ravvicinata. Questa discrepanza ha reso difficile sostenere la narrazione ufficiale.

Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha visto il filmato e ha respinto con fermezza la tesi dell’autodifesa, definendola “una puttanata” e denunciando un uso sconsiderato della forza. Il capo della polizia, Brian O’Hara, ha chiarito che Renee Nicole Good non era oggetto di alcun controllo da parte delle forze dell’ordine. L’agente che ha aperto il fuoco non è stato identificato pubblicamente e, al momento della sparatoria, nessuno degli agenti indossava una bodycam. Sebbene l’ICE stia introducendo telecamere a corpo in diverse operazioni, la squadra coinvolta a Minneapolis non ne era dotata.

Renee Nicole Good era una cittadina statunitense che viveva nelle Twin Cities con il suo compagno e aveva tre figli piccoli. In passato, era stata sposata con Timmy Ray Macklin Jr., un comico deceduto nel 2023 all’età di 36 anni. Il padre di Macklin ha raccontato al Star Tribune che la coppia aveva avuto un bambino e che intende ora prendersene cura dopo la morte di Good. Renee si era trasferita a Minneapolis con un nuovo partner, il cui nome non è stato reso noto.

La madre di Good, Donna Ganger, ha respinto con forza la descrizione della figlia come una “rivoltosa violenta”. “Era una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto. Estremamente compassionevole,” ha dichiarato al Minnesota Star Tribune. “Si è presa cura degli altri per tutta la vita. Era amorevole, comprensiva, affettuosa.” Ganger ha aggiunto che Renee non stava partecipando agli scontri con l’ICE e che probabilmente era terrorizzata in quei momenti. Anche la deputata democratica Leigh Finke l’ha ricordata come “una donna queer, un membro amato e celebrato della comunità”.

Mercoledì sera, all’incrocio tra la 34th Street e Portland Avenue, centinaia di persone si sono riunite per una veglia spontanea nel luogo esatto in cui Good è stata uccisa. Rose bianche sono state adagiate sulla neve, candele accese e cartelli con la scritta “Say Her Name” sono stati esposti. Residenti del quartiere, attivisti e membri della comunità si sono stretti in silenzio a pochi isolati da dove viveva Good. “Non era una riottosa, era una vicina di casa che si prendeva cura degli altri,” ha affermato Jaylani Hussein del CAIR-MN, sottolineando che Good si trovava lì per osservare l’operazione federale e tutelare i suoi vicini.

Il caso ha generato una reazione politica immediata. I membri del consiglio comunale di Minneapolis hanno chiesto all’ICE di lasciare la città, accusando le autorità federali di aver portato caos e violenza. La deputata Ilhan Omar ha parlato di violenza di Stato, mentre Alexandria Ocasio-Cortez ha definito l’uccisione di Good un omicidio che deve essere perseguito. Dall’altra parte, i vertici repubblicani e il vicepresidente JD Vance hanno ribadito il loro sostegno agli agenti federali, nonostante le critiche e la diffusione del video.



