



Chi sono i 12 concorrenti di X Factor 2026 approdati ai Live

Chi sono i 12 concorrenti di X Factor 2026 approdati ai Live: giovedì 15 ottobre, durante le Last Call, i giudici hanno completato la fase delle selezioni e formato quattro squadre da tre artisti ciascuna. I team sono guidati da Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Irama. Il passaggio ai Live segna per questi dodici concorrenti un salto di visibilità e l’inizio di una fase di gara in diretta, nella quale saranno messe alla prova capacità interpretative, scelte artistiche e presenza scenica.





La composizione dei team e i profili dei concorrenti

Ogni squadra riunisce artisti con esperienze e percorsi differenti: solisti con studio formale del canto, band nate da poco, musicisti provenienti da contesti amatoriali o dalla musica di strada. Di seguito i profili dei dodici concorrenti che proseguono la competizione.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a X Factor Italia – sito ufficiale (Sky).

Team Francesco Gabbani

Francesco Gabbani ha scelto tre proposte eterogenee, tra solisti e band.

Alice Fregoso — 18 anni, di Genova, studentessa del Liceo Linguistico; studia canto e musica da circa dieci anni e punta a trasformare la passione in professione. Nel racconto personale emerge un carattere estroverso e spontaneo; il suo percorso è basato su anni di studio vocale e scolastico.

Gli Scraffs — band formata da quattro ragazzi della provincia: Dario (chitarra, 20 anni), Leonardo (alias Randal The Vandal), Daniel (voce e basso) e Christian (batteria). Il gruppo è nato da un episodio personale tra Daniel e Leonardo che, dopo un equivoco sentimentale, hanno scoperto una passione comune per la musica, dando vita alla collaborazione che ha portato alla band.

Giacomo Calò — 23 anni, di Nardò. Dopo il diploma in un istituto tecnico per geometri si è trasferito a Milano per frequentare un’Accademia musicale. Si allena al canto dal compimento dei 15 anni e orienta il proprio percorso verso una professione artistica.

Team Paola Iezzi

Paola Iezzi ha composto la squadra con una band giovane, una solista al debutto mediatico e un interprete con formazione familiare.

I Mad‑Dog — nati nel 2023 a Sassari come cover band dei Green Day; la formazione comprende Renato (17 anni), Davide Dore (18 anni), e Jacopo Sale e Luca Pintus (entrambi 21 anni). La band ha proseguito l’attività fino alla pubblicazione del primo album alla fine del 2025, un primo passo verso produzioni originali.

Camilla — 23 anni, di Rudiano (Brescia), studentessa di Giurisprudenza. Ha avviato l’interesse per la musica grazie alla sorella maggiore e arriva a X Factor dopo esperienze amatoriali prevalentemente nell’oratorio: questa è la sua prima grande esposizione pubblica.

Manu — 20 anni, originario di Trabia (Palermo). La passione per il canto gli è stata trasmessa dal padre; suona anche chitarra e pianoforte. Ha raccontato che il canto gli ha permesso di esplorare la complessità delle emozioni, elemento centrale della sua motivazione artistica.

Team Jake La Furia

Jake La Furia ha scelto tre giovani con percorsi che mescolano musica, arti visive e lavori diversi.

Veronica — 20 anni, di Fano; canta sin da bambina, con lezioni iniziate intorno ai 7‑8 anni. Accanto alla pratica vocale coltiva la pittura, che integra nel suo profilo artistico.

Alìa — 19 anni, di Desenzano del Garda; ha frequentato il Liceo Musicale e poi ha intrapreso studi nel settore dell’estetica. Si definisce ironica, vivace e introspettiva, caratteristiche che delineano il suo approccio al palco.

Alex Fontana — 27 anni, originario di Secondigliano; lavora come odontotecnico e ha alternato l’attività professionale con diversi lavori e con l’arte di strada. La sua passione per la musica nasce in adolescenza e attraversa generi diversi, con riferimenti che vanno dal rock’n’roll alla musica degli anni ’50.

Team Irama

Irama ha completato la rosa con tre profili che comprendono solisti e un trio con riconoscimenti.

Patrizia — 22 anni, di Giugliano (Napoli). Sportiva e determinata, ha iniziato a studiare musica a 14 anni e da qualche mese frequenta un’accademia di arti performative, segnalando un percorso formativo strutturato.

Le Distanze — trio nato nel 2020 composto da Andrea Manuel Pagella, Corinna Lanari e Saverio Campese. Tra i riconoscimenti ufficiali del gruppo c’è la vittoria nella 34ª edizione di Sanremo Rock, sezione Trend, un importante riferimento nel loro percorso artistico.

Lenanie — nata nel 2000 e originaria di Prato; ha scoperto la passione per la musica nel 2019 dopo aver assistito a un concerto. Pratica la danza fin dall’età di 14 anni, affiancando alle competenze vocali un background performativo.

Che cosa cambia con l’ingresso ai Live

Il salto dai Last Call ai Live implica maggiore esposizione e la necessità di prendere decisioni artistiche chiare: scelta dei brani, allestimento scenico e capacità di sostenere esibizioni in diretta. La rosa di dodici concorrenti riflette età e provenienze diverse — dalla minoranza di età ai concorrenti nei tardi venti anni — e un mosaico di formazioni che va dalle band nate da poco ai solisti con percorsi accademici o di strada.

I prossimi appuntamenti con le puntate live saranno l’occasione per valutare come si tradurranno sul palco gli anni di studio vocale, i risultati già conseguiti (come album o premi) e l’esperienza maturata in contesti amatoriali o in strada. Per ciascun concorrente si apre ora una fase decisiva: trasformare il potenziale mostrato nelle selezioni in performance coerenti e riconoscibili davanti al pubblico e alla giuria.

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