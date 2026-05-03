Chi sono i figli di Al Bano: da Ylenia a Jasmine, la famiglia del cantante





Al Bano ha sei figli nati da due relazioni: quattro con Romina Power e due con Loredana Lecciso. Una famiglia numerosa tra musica, riservatezza e storie personali.





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La famiglia di Al Bano Carrisi è tra le più note del panorama dello spettacolo italiano. Il cantante, originario di Cellino San Marco, è padre di sei figli, nati da due relazioni importanti della sua vita: quella con Romina Power e quella con Loredana Lecciso.

Dal lungo matrimonio con Romina Power, durato quasi trent’anni, sono nati quattro figli: Ylenia Carrisi, Yari Carrisi, Cristel Carrisi e Romina Carrisi Jr.. Successivamente, dalla relazione con Loredana Lecciso, sono arrivati altri due figli: Jasmine Carrisi e Al Bano Carrisi Jr..

I quattro figli avuti con Romina Power hanno vissuto fin da piccoli sotto i riflettori, anche se con percorsi diversi. La primogenita, Ylenia Carrisi, è scomparsa tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994 a New Orleans, negli Stati Uniti, in circostanze mai chiarite. Un evento che ha segnato profondamente la famiglia. Nonostante le ricerche e gli appelli, non è mai stato ritrovato il suo corpo.

Gli altri tre figli hanno invece intrapreso strade differenti. Yari Carrisi ha scelto una vita più riservata, lontana dai riflettori, mentre Cristel Carrisi si è costruita una famiglia e vive all’estero. Da lei sono arrivati anche i nipoti che hanno reso Al Bano Carrisi nonno. Romina Carrisi Jr., invece, ha lavorato nel mondo dello spettacolo, tra televisione e cinema, mantenendo un legame con l’ambiente artistico dei genitori.

Dalla relazione con Loredana Lecciso sono nati Jasmine Carrisi e Al Bano Carrisi Jr., detto Bido. La prima ha seguito le orme artistiche del padre, avvicinandosi al mondo della musica e della televisione. Ha pubblicato brani musicali e partecipato a programmi televisivi, costruendo una propria immagine pubblica anche attraverso i social.

Diverso il percorso di Al Bano Carrisi Jr., che ha sempre mostrato un profilo più riservato. Pur essendo spesso paragonato al padre per la somiglianza fisica, ha dichiarato di non essere particolarmente interessato al mondo dello spettacolo, preferendo concentrarsi su studi e progetti personali lontani dalle luci della ribalta.

Oltre ai figli, la famiglia si è allargata con l’arrivo dei nipoti, nati da Cristel Carrisi e dal compagno Davor Luksic. Tra questi anche la più recente, Rio Ines, che si aggiunge ai fratelli maggiori, contribuendo a rendere ancora più numeroso il nucleo familiare.

Nonostante i cambiamenti nella vita privata, Al Bano Carrisi ha mantenuto negli anni un rapporto professionale con Romina Power, con cui continua a esibirsi in diverse occasioni. Allo stesso tempo, porta avanti la relazione con Loredana Lecciso, con cui condivide la quotidianità e la crescita dei figli più giovani.

La storia familiare del cantante si distingue per la sua complessità e per i momenti difficili affrontati, ma anche per la continuità dei legami e la presenza costante dei figli nelle diverse fasi della sua vita.

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