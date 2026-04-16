Choc a scuola: l’insegnante muore all’improvviso mentre spiega la lezione ai suoi studenti: Giovanna Somma aveva 59 anni





Un tragico evento si è verificato oggi presso il Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo, dove la professoressa Giovanna Somma, di 59 anni, è deceduta improvvisamente durante una lezione. La docente è stata colpita da malore mentre interagiva con gli studenti. I colleghi hanno prontamente tentato la rianimazione cardiopolmonare, ma nonostante l’intervento tempestivo dei servizi di emergenza sanitaria del 118 e dei Carabinieri, il decesso è stato constatato.





In seguito alle indagini preliminari, il Pubblico Ministero di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari, al fine di consentire l’organizzazione e la celebrazione dei funerali.

La dirigente scolastica, Mariangela Ajello, ha espresso il suo cordoglio, ricordando la professoressa Somma come un’insegnante eccellente, di grande garbo e preparazione, sempre dedita al benessere degli studenti. La preside ha inoltre sottolineato l’impegno sociale della docente, che coinvolgeva gli alunni in attività svolte in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio.

L’Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione Professionale, Mimmo Turano, ha espresso la sua sincera partecipazione al dolore della famiglia, degli studenti e dell’intera comunità scolastica del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo, per la perdita improvvisa e tragica della professoressa Somma, scomparsa mentre svolgeva il proprio servizio in classe.

Visualizzazioni: 89



