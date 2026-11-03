Bufera al Grande Fratello Vip per il gesto di Alessandro Varsi rivolto a Megan Ria





Nuove polemiche nella Casa più famosa d’Italia per un gesto del concorrente





La trasmissione televisiva condotta su Canale 5 ha offerto al pubblico una nuova puntata ricca di dinamiche e confronti tra i concorrenti. Nel corso della serata, Alex Belli ha cercato isolamento nella zona dedicata alla piscina, mentre Valeria Marini si è resa protagonista di un acceso dibattito con Marina La Rosa. Spazio anche ai legami affettivi con gli incontri tra Delia Duran e il coniuge Alex Belli, e tra Piera Meloni e la madre di Alessandro Roncaccia.

Durante lo svolgimento della puntata trasmessa su Canale 5, le dinamiche del gioco hanno registrato un mutamento radicale e definitivo imputabile direttamente alla determinazione espressa da Jonathan Kashanian. Il concorrente ha preso la risoluzione di proteggere Megan Ria anziché Alessandro Varsi, provocando in questo modo la propria uscita ufficiale e irrevocabile dalla competizione televisiva.

La situazione di forte apprensione e di palpitazione collettiva è rimasta immutata perfino riguardo al futuro prossimo degli altri inquilini che popolano la Casa del Grande Fratello Vip, poiché Valeria Marini, lo stesso Alex Belli, Andreas Müller e Giulia Provvedi si sono ritrovati coinvolti in prima persona ed eletti direttamente al televoto per quanto succederà nel corso della prossima e imminente settimana all’interno della trasmissione televisiva, confermando così un clima generale di estrema incertezza e di grande instabilità per tutti i partecipanti rimasti in gara in questo contesto di forte competizione mediatica e di dinamiche relazionali molto complesse tra i vari soggetti coinvolti nella nota e seguita trasmissione televisiva condotta sulla principale rete del gruppo Mediaset, dove le sorprese e i colpi di scena continuano a susseguirsi senza alcuna interruzione per la gioia del pubblico a Casa.

All’esterno della struttura, nel frattempo, gli utenti del web hanno concentrato il proprio interesse su una scena precisa ripresa dalle telecamere e circolata online. Si è alzata un’ondata di sdegno sui social network contro Alessandro Varsi per colpa di un frammento video che ha urtato la sensibilità di chi guarda. Il filmato incriminato mostra il giocatore mentre parrebbe compiere un atto sconveniente rivolto a Megan Ria, toccandosi addosso mentre osserva i glutei della coinquilina.

La reazione del web non si è fatta attendere, con accuse pesanti e commenti indignati da parte degli utenti che hanno invocato provvedimenti disciplinari. Gli osservatori e il pubblico a Casa hanno duramente condannato l’atteggiamento ritenuto irrispettoso e osceno. Va comunque precisato che le immagini diffuse non offrono una certezza assoluta riguardo alla reale natura del gesto compiuto da Varsi, lasciando spazio a dubbi interpretativi sulla dinamica effettiva. L’episodio si inserisce in un contesto già particolarmente delicato per il concorrente all’interno del reality show.

In precedenza, nello specifico durante la puntata del trenta ottobre, il medesimo Varsi era già stato redarguito ufficialmente dalla conduttrice dello show per alcune frasi giudicate sessiste e indirizzate sempre a Megan Ria. In quell’occasione il concorrente aveva espresso le sue pubbliche scuse, ma il nuovo filmato saltato fuori sul web ha irrimediabilmente compromesso la sua immagine dinanzi agli spettatori. Resta dunque da vedere se la produzione deciderà di discutere apertamente il caso nel corso della imminente diretta televisiva per dipanare ogni dubbio e spegnere le proteste del web.



